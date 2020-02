Buffett: Pokles akcií je pro nás fajn

Investoři nemohou předpovídat trh nebo dlouhodobé vyhlídky firem na základě denních titulků, domnívá se věhlasný investor, miliardář a filantrop Warren Buffett. Jeho investiční společnost vlastní zhruba 240 miliard USD v akciích a ráda by nakupovala další, prohlásil v rozhovoru se CNBC.

Koronavirus, který sevřel čínskou ekonomiku a jeho šíření po světě se dnes postaralo o výplach na globálních trzích, zasahuje i některá aktiva Buffettovy společnosti, jako jsou síť rychlé občerstvení Dairy Queen, Apple nebo korporace Johns Manville či Shaw Industries. Dnešní propad globálních akcií ale předseda a generální ředitel Berkshire Hathaway shodil ze stolu. Jeho firma prý určitě akcie prodávat nebude, a sám by dal přednost tomu, kdyby mohla nakupovat za nižší ceny, které by po výplachu následovaly.

„Většina lidí jsou střadatelé, měli by chtít, aby se trh sesunul. Měli by chtít kupovat za nižší cenu,“ poznamenal také Buffett s tím, že dnešní (v době zveřejnění rozhovoru ještě stále předpokládaný) pokles na Wall Street je pro firmu dobrý.

Investoři nemohou předjímat trh nebo dlouhodobé perspektivy firem na základě novinových titulků, poznamenal také Buffett. Naopak ti, kdo investují na základě „budoucí ziskové síly firem v průběhu 10 – 20 let“, budou mít „dobrou investici".

Hloupé, „ i když lidské“ podle Buffetta je, že investoři včetně životních pojišťoven hledají výnosy v prostředí nízkých výnosů, a tím na sebe berou další riziko. „Pokud se podíváte na současnou situaci…dostanete více peněz za akcie než za dluhopisy,“ prohlásil také Buffett.

Právě akciové portfolio Berkshire Hathaway v řádu 248 miliard USD a jeho význam se Buffett pokusil vysvětlit ve výročním dopisu akcionářům, který firma zveřejnila tuto sobotu. Jenom za loňský rok se hodnota tohoto portfolia zvýšila o zhruba 44 %. Napomohly tomu i akcie Applu, které zažily nejlepší rok za poslední dekádu, a zisky z holdingů typu Bank of America a Coca-Cola Corp. Samotným akciím Berkhire Hathaway se tak dobře nevedlo, jejich roční výkonnost relativně k indexu S&P 500 byla nejhorší za desetiletí. Buffet přitom skoupil akcie Berkshire Hathaway za rekordních 2,2 mld. dolarů. Provozní zisk v samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhl 4,42 miliardy USD, meziročně byl tak o 23 % nižší.

Výkonnost akcií BH za posledních 5 let:

Buffett v dopise akcionářům napsal, že na investice jeho firmy do akcií by se nemělo pohlížet jako na „laškování, které skončí kvůli nižšímu hodnocení od ´the Street´, zaostáním´ za odhady, předpokládaným krokům Fedu, možnému politickému vývoji, předpovědím ekonomů nebo čemukoli jinému, co by mohlo být tématem du jour,“ napsal. Akciové podíly představují „skrumáž firem, které částečně vlastníme a které na vážené bázi vynášejí více než 20 % vlastního čistého akciového kapitálu, což je nutné k provozování jejich podnikatelské činnosti,“ napsal také. Kromě toho jsou tyto firmy ziskové, aniž by k tomu používaly nadměrné množství dluhu.

I nadále hledal Buffett způsoby, jak angažovat svých 128 miliard USD v hotovosti tak, aby z tohoto banku viděl větší výnosy. Ceny jsou ale „závratně vysoko“ a Buffettovi se žádnou obří transakci najít nepodařilo. Takže utratil 5 miliard za zpětné odkupy akcií a celkově byl čistým kupcem akcií jiných společností.

Největší překvapení si ale 89letý investor nechal na závěr svého listu. O případném nástupnictví sice opět nepadlo ani slovo, akcionáři ale na příští valné hromadě 2. května budou smět pokládat otázky přímo jeho dvěma zástupcům, totiž Ajitu Jainovi a Gregu Abelovi. Právě o nich se uvažuje jako o nejpravděpodobnějších příštích kormidelnících Berkshire Hathaway, až Buffett z postu generálního ředitele odstoupí.

Následující graf ukazuje 15 investic Buffettovy investiční společnosti do kmenových akcií firem, které na konci roku 2019 vykazovaly největší tržní hodnotu. Zahrnut není holding v Kraft Heinz, a to z účetních důvodů. Tržní hodnota akcií Buffettovy firmy ke stejnému datu byla jenom 10,5 miliardy dolarů.

Zdroje: Reuters, CNBC, Bloomberg, https://www.berkshirehathaway.com/, Patria.cz