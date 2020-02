7 dní s korunou - „Koruna-virus“

Česká měna se po urputném boji nakonec přece jen zařadila mezi hospitalizované – v pondělí jí bylo naměřeno EUR/CZK 25,20, tedy nejvíce za poslední tři týdny. Kromě čínské epidemie jí ovšem přitížily i lokální vlivy – německý ZEW index očekávání dalece zaostal za předpoklady a vykreslil tak neveselý obrázek výhledu tamní ekonomiky do příštích měsíců. Ačkoliv ani následné indexy nákupních manažerů z evropských zemí, ani spotřebitelská důvěra, podobný propad nevykázaly, verdikt trhů nad kondicí evropské ekonomiky v uplynulém týdnu zněl jasně – slabost pokračuje.



Suverénně nejhorší byl ovšem vstup do týdne aktuálního, když pod vlivem zpráv o intenzitě nákazy v Itálii trhy napříč světem svorně propadly panice. Asijské i evropské akcie zamířily dolů, stejně tak cena ropy, a měny malých otevřených ekonomik nevyhnutelně musely začít oslabovat. Pokud dosud bylo hlavní obavou Evropy možné zdržení dodávek zboží z pevninské Číny, či zpomalení jejího ekonomického růstu, v případě masivnějšího rozšíření nákazy v rámci schengenského prostoru by se na pořad dne dostaly mnohem akutnější starosti. Koruně nepomohly ani pondělní výsledky českého konjunkturálního průzkumu, který vyjevil pokles sentimentu mezi tuzemskými podnikateli i spotřebiteli. Tyto negativní vlivy pak nezvrátil ani nečekaně svižný růst cen českých výrobců, ačkoliv jej lze interpretovat jako předzvěst budoucí rychlejší spotřebitelské inflace.



Hlavním hybatelem kurzu koruny v nadcházejícím týdnu zřejmě bude i nadále boj proti viru COVID-19. Z této oblasti v poslední době mnoho dobrých zpráv nepřicházelo, naopak se na veřejnost dostávají střídavě méně a více alarmující nová zjištění. S jistotou lze říci to, že česká koruna bude na zprávy o epidemii reagovat jako rizikové aktivum – čím vážnější obavy, tím slabší koruna. Za pozornost budou stát i indikátory důvěry z eurozóny. Souhrnný index by po nedávném mírném oživení měl zhruba stagnovat, stejně jako jeho jednotlivé složky, tedy ta z průmyslu i ze služeb. Nadále tak platí, že evropský průmysl má k zotavení daleko, zatímco služby neztrácejí naději. Vzhledem k rozkolísanosti předstihových indikátorů z evropských zemí v poslední době ovšem nelze z tohoto směru vyloučit překvapení a zvláště u průmyslu by toto případně mohlo okamžitě zasáhnout i korunu.



Ze Spojených států dorazí zpřesněný odhad růstu tamního HDP, který by měl potvrdit pokračující dobrou kondici americké ekonomiky, což by mělo potvrdit i aktuální sílu dolaru vůči české měně.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.