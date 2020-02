Piráti žádají americké politiky a akcionáře CETV o prošetření rizik prodeje mediální skupiny do rukou PPF Petra Kellnera

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec Jan Lipavský požádali v návaznosti na plánovaný prodej mediální skupiny Central European Media Enterprises (ticker CETV) do rukou společnosti PPF Petra Kellnera americké senátory, kongresmany a akcionáře CETV o prošetření rizik souvisejících s prodejem. Do skupiny CETV patří vlivné soukromé televizní stanice v ČR (např. TV Nova) a v dalších zemích střední a východní Evropy. Piráti to dnes uvedli v tiskové zprávě.



„Taková akvizice, díky které by Petr Kellner získal tyto televizní stanice, by zvýšila možná rizika opětovného zásahu a šíření čínské propagandy na území ČR a dalších států našeho regionu, které jsou členy NATO a EU,” říká pirátský senátor Wagenknecht.



Koncem minulého roku česká média upozornila na snahu o manipulaci akademické sféry a veřejného prostoru ze strany subjektů financovaných společností Home Credit vlastněnou Petrem Kellnerem. Cílem manipulace mělo být ovlivnění veřejného mínění ve prospěch Číny. V této souvislosti a v návaznosti na plánovanou akvizici mediální skupiny CME, do které patří jedny z nejvlivnějších soukromých televizních stanic v České republice, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku (NOVA, BTV, a další) oslovili pirátský senátor Wagenknecht a poslanec Lipavský příslušné senátory a kongresmany amerického Kongresu. Požádali je o jejich stanovisko k věci a k projednání možných významných rizik.



„Je to dělání pročínského kozla mediálním zahradníkem. Pokud by Kellnerova PPF skutečně televizní stanice využívala k šíření pročínské propagandy, mělo by to dalekosáhlé důsledky, především pro svobodu slova a nezávislost médií v regionu,” řekl Lipavský.



Uvedená rizika mohou podle názoru senátora Wagenknechta vyvolávat vnitřní rozpory a ohrožovat či omezovat demokracii celého regionu střední a východní Evropy. Soukromá americká společnost rozhodne, zda vlastnictví mediální skupiny přejde do společnosti s úzkými vazbami na Čínu a její kapitál. Proto se senátor mimo politiků obrátil také na akcionáře mediální skupiny CME. Na konec února tohoto roku je plánovaná valná hromada CME, na které by mělo padnout rozhodnutí o prodeji.



„V žádném případě nechci zasahovat do obchodních vztahů společnosti CME, ale chci je požádat o důkladné zvážení celé transakce v souvislosti se zmíněnými významnými riziky. Věřím, že v demokratické společnosti by ekonomické zájmy neměly převažovat nad principy ochrany demokracie,” dodává Wagenknecht.