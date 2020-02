Lidé budou moct podávat hromadné žaloby. Zatím ale v jediné oblasti

Cesta k odškodnění pro podvedené zákazníky by měla být už brzy jednodušší. Vláda totiž v pondělí schválila návrh zákona o hromadných žalobách, které dosud v Česku není možné podávat.

Podle ministerstva spravedlnosti má zákon významně urychlit soudní řízení a jejich účastníkům by měl ušetřit náklady. Práci urychlí i samotným soudům, které nebudou muset téměř stejný případ projednávat opakovaně. Možnost podat hromadnou žalobu se ale bude týkat jen spotřebitelských sporů.

Návrh zákona má ale řadu kritiků, kteří se obávají zneužití hromadných žalob. Mezi nimi je i Hospodářská komora, která se obává, že se objeví firmy, které budou skupovat pohledávky poškozených a čerpat z nich zisk.

To ale ministerstvo spravedlnosti odmítá. Zákon je omezen jen na spotřebitele, a není tak podle ministryně Marie Benešové možné ho zneužít v konkurenčním boji. Některým kritikům návrhu se ale nelíbí také to, že by někdo projednával nároky jiných lidí proti jejich vůli.

Vláda se k projednávání návrhu vrátila po více než měsíci, během něhož ho ministerstvo přepracovalo. Hromadné žaloby se pak zúžily právě jen na spotřebitelské spory a tato verze už u kabinetu prošla. Hospodářská komora ale původně žádala o úplné stažení zákona.

Vláda se zabývala i reorganizací ministerstva dopravy nebo sloučením státních agentur, které spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. To by mělo v následujících letech ušetřit až 140 milionů korun.