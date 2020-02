BREAKING: Európske indexy klesajú vďaka novým prípadom nákazy koronavírusom

Ešte pred pár dňami sa európske indexy pohybovali na svojich viacročných maximách vrátane ITA40, ktorý bol na najvyššej úrovni od roku 2008. Trh dnes vyzerá úplne inak, keďže taliansky index klesol o 4% (!), za ktorým nasledoval francúzsky FRA40 (-3%) a nemecký DE30 (-2,8%). Je to dôsledok prenosu nákazy vírusom do Južnej Kórey a Talianska. Kórea práve oznámila nových 70 prípadov a investori sa obávajú, že by to mohol byť len začiatok. Pre ITA40 to znamená ostrý obrat smerom nadol.