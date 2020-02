"Obchodům na vsi" hrozí likvidační pokuty. Obrátí se zákon o dvojí kvalitě potravin proti zákazníkovi?

Podle návrhu zákona , který ministerstvo koncem loňského roku poslalo do sněmovny, má totiž právě i "obchůdek na vsi" nést vedle výrobce odpovědnost za to, že ve stejném obalu se za hranicemi České republiky neprodává kvalitnější potravina, ať už lepší čokoláda nebo méně šizený džus. Pokud si to "obchůdek na vsi" nepohlídá, hrozí mu pokuta až 50 milionů korun . Něco takového si samozřejmě pohlídat nijak nemůže.