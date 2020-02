Důvěra v ekonomiku opět mírně klesá (komentář analytika)

I když se podnikatelská a spotřebitelská nálada v české ekonomice v únoru mírně snížila, rozhodně není depresívní. V největším tuzemském odvětví – průmyslu – se dokonce nálada v posledním měsíci zlepšila s tím, jak podniky očekávají zvýšení poptávky v nejbližších třech měsících a zrychlení výroby v průběhu následujícího půlroku. Je samozřejmě otázkou, nakolik jsou tato očekávání realistická s ohledem na potenciální riziko zamrzávání mezinárodního obchodu v důsledku šíření koronaviru, a tak je prozatím budeme brát spíše s určitou rezervou.





Zatímco v průmyslu se nálada zlepšuje, ve stavebnictví jde vývoj opačným směrem.Zřejmě pochopily, že spotřebitelská poptávka zůstává nadále silná a nic na tom nezmění ani nejbližší měsíce. Nakonec mzdy rostou solidním tempem, nezaměstnanost zůstává v blízkosti minima a ani nálada mezi spotřebiteli není rozhodně nijak negativní, byť se v posledních měsících postupně snižovala. Důvodem jsou především obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace, nikoliv však té vlastní. Lidé stále více berou v úvahu zprávy o potenciálním ochlazení ekonomického růstu, nicméně nepřipouštějí si, že by se jich to mělo přímo dotknout. Proto neroste ani strach z nezaměstnanosti , a to, co vstupuje do popředí, je spíše obava z rostoucí inflace