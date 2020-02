Elektřina zvýšila prudce ceny v průmyslu (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců na začátku roku oproti minulému měsíci vyskočily o 1,3 % a jejich meziroční tempo růstu akcelerovalo na 2,4 %. Takový nárůst překonal všechny odhady, když analytici v průměru čekali meziroční zvýšení cen o 1,3 %.

V zemědělství ceny meziměsíčně vzrostly o 2,3 % a jejich meziroční propad se snížil na 2,9 % z předchozích 3,7 %.

Meziroční růst cen ve stavebnictví setrval lehce nad 4 % a v případě tržních služeb na 2,4 %.

Hlavním tahounem růstu cen v lednu byla cena elektřiny s meziměsíčním nárůstem o 6,3 %. Významně se zvyšovaly se i ceny v potravinářství a také v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu. Klesaly naopak ceny kovů, kovodělných výrobků.

Někteří výrobci jsou do určité míry schopni částečně přenášet vyšší náklady do cen, ale za lednovým zvýšením průmyslových cen stojí zejména energetika. Nebýt nárůstu cen energií meziroční růst cen výrobců by nečinil 2,4 %, ale pouze 1,0 %.

V dalších měsících počítáme s mírným poklesem cen v průmyslu. Důvodem je silnější koruna, a nižší očekávaná cena ropy a kovů. Již v dubnu by meziroční tempo růstu cen v průmyslu mohlo být zpět pod 1 %.

Připomeňme, že v sousedním Německu na začátku roku ceny v průmyslu také překvapily nárůstem, ale jejich meziroční tempo je stále blízko 0 %.

O překvapení v cenách výrobců nebývá nouze a koruna na dnes zveřejněná data nereaguje.