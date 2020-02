Rozbřesk: Šíření koronaviru v Evropě vrací na trhy strach

Nálada v eurozóně po nástupu koronaviru na scénu zůstává zatím překvapivě relativně odolná. Má to však pár háčků.



První odhad indexu nákupních manažerů za měsíc únor ukázal na nečekané vylepšení podnikatelské nálady v průmyslu a odolnost sektoru služeb. Celkový index PMI tak vyskočil na šestiměsíční maxima. Zásadní problém ovšem je, že data byla sbírána na začátku měsíce, kdy rozsah problému koronavirus nebyl tak velký. Zdálo se, že zasáhne pouze čínský sektor služeb. Poslední zprávy o šíření koronaviru napříč světem staví tedy i únorové PMI z eurozóny do jiného světla a dělají z nich de facto stará čísla. Alarmující je zejména rozšíření koronaviru v Itálii, která zatím potvrdila 157 případů a 3 úmrtí. Dopad do hospodářství je prakticky okamžitý - z řady měst v Lombardii se nedá vycestovat bez speciálního povolení, ruší se fotbalové zápasy, karneval v Benátkách a Rakousko zastavilo veškerou vlakovou dopravu s Itálií.



I proto dominantním faktorem na trzích zůstane strach a nezmění na tom nic ani index německé podnikatelské nálady Ifo. I pokud by podobně jako PMI zaznamenal v tomto týdnu překvapivě vylepšení, trhy se na něj budou dívat jako na staré číslo. Pokud totiž dostane globální obchod v prvním kvartále od koronaviru výraznou ránu, je jen otázkou času, kdy se to projeví v německých číslech. Navíc detailní pohled do německých únorových PMI ukazuje, že značná část lepší nálady byla vyvolaná nárůstem domácích objednávek…, ty zahraniční se dál zhoršují. A s šířením koronaviru napříč Evropou se jen tak vylepšovat nezačnou.



Vyšší napětí a strach na trzích se samozřejmě podepisuje i na české koruně. Ta se vyšplhala zpátky nad 25,00 EUR/CZK a pravděpodobně těžko bude hledat v nejbližší době nové pozitivní impulsy.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se vyšplhala kvůli strachu z koronaviru zpět nad 25,00 EUR/CZK a tento týden bude jen těžko hledat nové pozitivní impulsy, které by jí pomohly zpět pod klíčovou technickou bariéru. Domácí kalendář událostí je relativně prázdný a ani aukce domácích dluhopisů možná nebudou tentokrát pro korunu nijak zásadní vzpruhou.



Zahraniční forex

Itálie hlásí další nakažené koronavirem a Rakousko dokonce zablokovalo průjezd vlaku z jihu, v němž měli být údajně nakažení. Aneb nákaza z Číny dorazila překvapivě i do eurozóny, z čehož nemůže mít euro radost. Střednědobý kurz eurodolaru bude i s ohledem na tuto záležitost nutné zásadněji přepsat (směrem ke slabším hodnotám).



Dnešní data za německou podnikatelskou náladu (jakož i minulý týden zveřejněná PMI) nebudou zřejmě ještě příliš vypovídající, neboť strach z dopadů koronaviru se v nich nemusí naplno projevit. I bez nich však výhled pro eurodolar nevypadá růžově.



Strach z šířící se epidemie má samozřejmě negativní dopady na komodity a s těmi související měny tj. AUD, NOK či rubl. Ve střední Evropě pak zjevně nejvíce trpí zlotý.



Ropa

Ropa Brent dnes ráno odepisuje více než dvě procenta a má co dělat, aby se udržela nad hranicí 57 USD/barel. Opětovný tlak na její cenu vyvolalo šíření nákazy koronaviru mimo pevninskou Čínu, přičemž hlavním ohniskem nákazy v Evropě je Itálie s více než 150 potvrzenými případy. Ta již během víkendu zavedla karanténní opatření ve vybraných městech, o nichž diskutují také další členské státy Evropské unie.



Pozornost ropného trhu se bude také v tomto týdnu upínat k šíření epidemie koronaviru, stejně jako blížícímu se zasedání aliance OPEC+ (5. a 6. března). Producentské státy se přitom stále nedohodly na společném postupu vůči nákaze, tedy zda dále prohloubí těžební škrty v reakci na slabší poptávku po ropě. V neposlední řadě pak budou investoři pozorně sledovat tradiční fundamentální data k zásobám (v úterý od API a ve středu od EIA).