Souhrn: Rytmus na trzích nadále určuje hlavně koronavirus

S&P 500 i Stoxx Europe 600 v uplynulém týdnu ztrácí

Dolar blízko tříletých maxim

PMI v eurozóně nad očekáváním, v USA pod odhady

Na souhrnné bázi však zůstávají lepší americká makročísla

Výnosy amerických vládních dluhopisů padají

Rytmus na trzích nadále určuje hlavně koronavirus

Důležité je, aby se rychle snižoval počet nově nakažených

Americké futures i asijské indexy hluboce v červeném teritoriu. V reakci na rostoucí počet nakažených padají korejské indexy.

Koronavirus

Přestože akciové trhy se nachází blízko historických maxim, vyplývá určitá nejistota z vyšších cen bezpečných aktiv – zlato, dolar, americké vládní dluhopisy. Zatím nedochází k výrazným revizím prognóz ekonomického růstu směrem dolů. Hlavním scénářem tak zůstává kulminace počtu nakažených na konci 1Q a výrazné zlepšení ekonomické aktivity v následujících kvartálech. Začínají přicházet povzbudivější data o počtu nově nakažených v Číně – většinou pod 1 000 nově nakažených za den (před týdnem cca 2 000 denně). Určitou nejistotu může způsobit růst počtu na nakažených v ostatních zemích – překvapivé je vypuknutí epidemie v Itálii, kdy se nyní nachází více než 150 nakažených. V následujících dnech tak trhy mohou kolísat v závislosti na informacích Číny potažmo jiných zemí, kde se nemoc výrazněji šíří.

Firemní zisky

Výsledková sezóna vstupuje do své závěrečné fáze. Aktuálně reportovalo téměř 90% firem a v průměru překonaly konsensus o 4,6%. Meziročně tak zisky za 4Q vzrostly o 1,2% a zatím se tedy drží v kladném teritoriu. Projekce na rok 2020 zůstávají optimistické. Očekává se, že profit společností v indexu S&P 500 se letos průměrně zvýší o 8,1%. Nejvýraznější růst lze očekávat v sektoru oil and gas, kde by se zisky měly zvýšit o 18%. 10% růst zisků se předpokládá taky u technologií.

Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden odepsal 1,3%. Stoxx Europe 600 oslabil o 0,6%. Euro proti USD minulý týden oslabilo o 0,1% na 1,0827, jde o nejslabší úroveň od dubna 2017. Česká měna minulý týden depreciovala na EUR/CZK 25,07 z EUR/CZK 24,88. Proti dolaru koruna oslabila na CZK/USD 23,15 před týdnem byla na CZK/USD 22,96.

PMI - eurozóna

Výrobní PMI v eurozóně vzrostl na 49,1, zatímco analytici předpovídali hodnotu 47,4. Jde o nejsilnější úroveň za poslední rok. I služby překonaly konsensus a skončily na hodnotě 52,8 při očekávání 52,5. Investoři vnímají pozitivně, že koronavirus zatím nezpůsobil zpomalení evropské výroby. Nicméně je nutné dodat, že za pozitivním překvapení stojí zejména robustní domácí poptávka. Nové exportní objednávky naopak klesly. V dalších měsících tak mohou vyjít horší PMI.

PMI - US

V USA naopak vyšla PMI pod analytickými odhady: výroba 50,8 vs est. 51,5. Služby dokonce propadly do pásma kontrakce: 49,4 vs odhad 53,5. Za poklesem stojí zejména zhoršení nové objednávky. Do slabších služeb promluvila i špatná situace v sektorech hotelnictví a cestování – kvůli koronaviru. Na druhou stranu makrodata v USA na agregované úrovni stále překonávají eurozónu – viz. CESI.

Vládní dluhopisy

Úprk ke kvalitě vyvolal pokles výnosů amerických vládních bondů. Výnos klíčové desetileté splatnosti propadl pod 1,5%, tedy na nejslabší úroveň od září. Třicetiletý tenor aktuálně nese okolo 1,9%, což představuje historické minimum. Za poslední týden nastal víceméně paralelní posun výnosové křivky (viz. graf). Spread mezi desetiletým a dvouletým výnosem zůstává v kladném teritoriu.