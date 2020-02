Jak se chová dobrý šéf? 5 nejčastějších chyb nadřízených!

Práce manažerů a vedoucích pracovníků není vůbec jednoduchá. Vyžaduje spoustu znalostí, dovedností, zkušeností a empatie. Každý dobrý šéf, který chce být tím nejlepším nadřízeným, musí vědět o slabinách lidí ve svém týmu, ale i o jejich talentech. Měl by své podřízené pracovníky inspirovat, motivovat pro stále lepší výkony a zároveň je umět ocenit za kvalitně odvedenou práci. Na druhou stranu je zapotřebí umět se vcítit do potřeb druhých a poskytnout lidem v týmu konstruktivní kritiku, když je to nutné.

Být dobrým šéfem se můžete naučit

Na to být dobrým šéfem nemá každý, alespoň ne hned. Jak se říká: „Žádný učenec z nebe nespadl.“ Svým vzděláváním ale dáte svým kolegům a podřízeným najevo, že na sobě hodláte pracovat, a že vám vaše práce není jedno. Nezáleží na tom, zda zvolíte cestu dalšího navazujícího vysokoškolského studia, seminářů, kurzů nebo dalších vzdělávacích programů. Např. kvalitní manažerské vzdělání vám může pomoci nejen při vedení lidí, ale i k vyšší mzdě a povýšení.

Můžete se učit od nějakého staršího mentora, který prošel stejnou cestou před vámi. Pokud tedy ve svém oboru obdivujete nějakého inspirativního člověka, nebojte se ho oslovit s prosbou o mentorování. Možná budete překvapení, jak jednoduše získáte cenné znalosti a jako bonus můžete navázat zajímavé přátelství.

Další možností je akademické vzdělání, které nabízí několik škol v České republice, ale i v zahraničí máte nepřeberné možnosti tohoto typu studia. Studovat se dá dálkově s minimální osobní účastí. Mnoho univerzit nabízí možnost celoživotního vzdělávání. Odtud si sice titul neodnesete, ale můžete se zdokonalit ve svém oboru nebo objevit další nové zájmy.

Také koučování má smysl. V dnešní době je trendem pravidelné setkávání s profesionálním (nejlépe s certifikovaným) koučem. Nabídka těchto služeb je opravdu rozsáhlá, vybrat si můžete podle zaměření na osobní či profesní problémy. Kouč vám může pomoci ve vztazích, v nastartování kariéry, k nalezení smyslu života apod.

Tip! Během správně vedeného koučování poznáte své slabé a silné stránky.

Neopakujte chyby svých šéfů, dělejte své vlastní

Kdo by to neznal. Když vidíte svého nadřízeného, snadno dokážete definovat jeho chyby. Určitě si říkáte, že byste plno věcí dělali jiným způsobem, přistupovali k podřízeným zaměstnancům jinak a celkově vedli celý tým mnohem lépe. Jenže pak se do vedoucí pozice opravdu dostanete a děláte stejné chyby jako váš předchůdce…

Zkuste se nad tím zamyslet a neopakujte chyby svých šéfů. Vzpomeňte si, jak to štvalo vás a co vám vadilo. A co když v následujících větách poznáte vašeho nadřízeného? Zkuste mu článek nenápadně podstrčit. Třeba se chytne za nos!

1) Nepředáváte svému týmu informace

V kanceláři si zaměstnanci o něčem povídají, ale někteří přesto neví o čem je řeč. I když se jich to týká, tak bohužel nejsou informováni. Koukají na vás překvapeně a připadají si hloupě. Jako šéf přece moc dobře víte, že aby váš tým skvěle fungoval, musí vědět, co má dělat za práci a včas reagovat na případné změny. Když půlka lidí neví aktuální informace, je to špatně! Uvědomte si, že každý správný nadřízený musí mít perfektně zvládnutou komunikaci.

2) Své podřízené dusíte a přehnaně kontrolujete

Druhým protipólem od neinformovanosti je přehnaná péče. Neustále své podřízené kontrolujete, schvalujete každý jejich krok a zajímají vás veškeré detaily jejich počínání. Nejenže se z toho asi brzo zblázníte, ale svůj tým dusíte a nenecháte nikoho dýchat. Zkuste svým lidem trochu víc věřit!

3) Nezajímáte se o problémy zaměstnanců

To že zadáte svým podřízeným nějakou činnost, neznamená, že se o danou věc už dál nebudete zajímat. Jedná-li se o velmi náročný projekt a pracovník vás poprosí o pomoc, tak to udělejte. Není nic horšího, než mu říct, že to není vaše starost. Za výsledky vašeho týmu zodpovídáte jenom vy! Měl byste danému člověku poradit, vyslechnout jej či ho nasměrovat na jiného kolegu, který je v dané věci zkušenější.

4) Pomlouváte své podřízené

Nekritizujte práci jednotlivých lidí v týmu, když nejsou přítomni. Zvláště, když jim to do očí nikdy neřeknete. Vězte, že se to mezi kolegy roznese. Výtky řešte z očí do očí přímo s daným pracovníkem.

5) Nerespektujete osobní život zaměstnanců

I když zrovna nemáte partnera, děti už vám odrostly a máte hromadu volného času, nečekejte, že to tak budou mít i ostatní. Než tedy vyrazíte zadat ve svém týmu neodkladnou práci v pátek odpoledne, pořádně si to rozmyslete. Spokojenost zaměstnance v osobním životě se odráží i v tom pracovním.

Post šéfa z vás nedělá nadčlověka. Projevte trochu soucitu, empatie a mějte pochopení pro volný čas svých podřízených. Pokud nastane krizová situace, zkuste daného pracovníka lidsky požádat o pomoc, když vám nebude moci vyhovět, respektujte to!

