Premiér Babiš jednal v Bruselu o rozpočtu na období 2021-2027

Lídři členských států EU jednali ve dnech 20. a 21. února 2020 o dlouhodobém rozpočtu EU na budoucí období. Summit byl ve čtvrtek zahájen diskuzí o původním návrhu předloženém předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Ten byl podle slov premiéra Babiše pro Českou republiku nepřijatelný.

„Nechceme dopustit, aby příští rozpočet byl nespravedlivý, aby bral méně rozvinutým zemím peníze na investice, které my samozřejmě nutně potřebujeme. Nadále budeme bojovat za naše zájmy, máme jasné argumenty. Kvůli tomu jsme dělali náš Národní investiční plán na příštích 30 let, který reprezentuje 8 000 miliard korun, to znamená 320 miliard euro,“ řekl premiér.

Společné jednání bylo kvůli diametrálně odlišným pozicím členských států přerušeno a následně probíhala bilaterální jednání s cílem nalézt přijatelný kompromis.

„Musím konstatovat, že jednání bylo v normální atmosféře, že jsme na sebe nekřičeli, ani že tam nebyla žádná nevraživost. Zkrátka každá skupina řekla svoje stanovisko. I když to nedopadlo, neznamená to žádné ohrožení pro naše hospodářství, pro naši ekonomiku, pro naše firmy. My máme teď programové období 2014-2020, tam můžeme čerpat až do roku 2023, tam je to pravidlo n+3,“ shrnul Andrej Babiš.

Mezi hlavní sporné body patřil celkový objem rozpočtu, tzv. rabaty, tedy slevy z příspěvků do rozpočtu pro některé členské státy, otázka nových vlastních zdrojů a pro Českou republiku prioritní financování kohezní politiku a společnou zemědělskou politiku.

Druhý den pokračovala dílčí jednání členských států a během pozdního odpoledne byl vydán revidovaný návrh rozpočtu. Ani na něm se nicméně nepodařilo nalézt shodu, a tak se Evropská rada k dlouhodobému rozpočtu vrátí na dalším mimořádném zasedání.

„Důležité je, že všichni máme zájem, aby EU fungovala. Samozřejmě každý má svoje představy a bylo důležité, abychom přesně věděli, kde která země stojí a jaké má požadavky a jaké má pozice,“ dodal premiér.