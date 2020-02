Výprodeje na Wall Street pokračovaly i na konci týdne

Páteční obchodní seance ve Spojených státech přinesla zajímavá data k fungování americké ekonomiky. Jinak stále převažuje opatrnost a všude přítomné obavy z nemoci COVID-19.

Špatný den pro americkou ekonomiku nastartoval odhad Indexu aktivity PMI. Ten v současném měsíci klesl na 49,6 b., naproti tomu v minulém měsíci zakončil na čísle 53,3 b. Okamžik po těchto datech přišel údaj k prodejům starších domů v USA za měsíc leden. Ty klesly oproti předešlému měsíci o 1,3 % na 5,46 mio, kdežto v předchozím měsíci byl rev. růst o 3,9 %. Ne příliš vydařený den podtrhly akciové trhy, když index S&P 500 zakončil na 3337 b., tedy odepsal 1,05 %.

Výprodeje se dotkly všech sektorů, nejcitlivěji reagoval polovodičový sektor. Titul Advanced Micro Devices dnes umazal 7 %, což bylo nejvíce za posledního půl roku. O moc lépe se taktéž nevedlo dalšímu významnému hráči z polovodičového sektoru a to firmě Nvidia. Ta propadla o 4,7 % a umazala téměř celý týdenní zisk. Trojice největších firem co do tržní kapitalizace Apple, Microsoft a Alphabet propadly o více jak 2 %. Jmenovitě AAPL – 2,3 %, MSFT – 3,2 % A GOOGL -2,2 %.

Ze současné situace nejvíce těží komodity. Trojská unce zlata se obchodovala na svých sedmiletých maximech, tedy za 1643 USD. Téměř shodná situace panuje při obchodování s druhým drahým kovem, tedy stříbrem. To se obchodovalo na pomezí tříletých maxim, tedy za 18,50 USD. Bohužel zcela odlišně se dařilo černému zlatu. Ropa WTI po dvoudenním růstu spadla o 1 %.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,78 % (28.982 b.), S&P 500 o 1,05 % (3.337 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,79 % (9.576 b.)