Bitcoin klesol pod hranicu $10000

Bitcoin klesol pod hranicu 10 000 dolárov, ale drží sa nad kľúčovou podporou

Litecoin má možnosť väčšieho pohybu smerom nahor

Po dosiahnutí najvyššej úrovne roku 10450 dolárov sa Bitcoin dostal do korekcie. Napriek miernemu poklesu sa však kryptomeny stále obchodujú oveľa vyššie oproti úrovniam zo začiatku roka. Pozrime sa bližšie na technickú situáciu v grafoch BTC a LTC.

Napriek korekcii, ktorú sme videli v posledných dňoch, sa kryptomeny od začiatku roka obchodujú v rastovom trende. Trhová kapitalizácia Bitcoinu (BTC) je vyššia ako 175 miliárd dolárov (o 10 miliárd menej ako minulý týždeň) a kapitalizácia Etherea (ETH) predstavuje 22,5 miliárd dolárov. Ripple (XRP) drží tretie miesto s trhovou kapitalizáciou na úrovni takmer 12 miliárd dolárov. Zdroj: coinmarketcap.com

BTCUSD

Najprv sa pozrime na technickú situáciu na grafe Bitcoinu. Keď sa pozrieme na interval H4, môžeme si všimnúť, že pohyb smerom nahor sa spomalil a cena sa vrátila pod kľúčovú psychologickú bariéru na úrovni 10000 dolárov. Okrem toho sa BTC dostal pod vzostupný kanál a hrozí, že urobí väčšiu korekciu smerom nadol. Pokles by však mohol byť zastavený kupujúcimi pri spodnom limite štruktúry Overbalance na úrovni 9500 $, čo by sa zatiaľ malo považovať za kľúčovú podporu. Pokiaľ je cena nad ňou, rastový trend ostáva v platnosti. Na druhej strane, ak by sa cena dostala pod spomínanú úroveň, môže dôjsť k zmene sentimentu zo strednodobého hľadiska.

Interval BITCOIN H4. Zdroj: xStation5

LTCUSD

Pri pohľade na graf Litecoin je možné si všimnúť, že pohyb smerom nahor viedol k zneplatneniu štruktúry Overbalance. Po tom, čo sa cena dostala nad hornú hranicu štruktúry 1: 1 by sa za kľúčovú podporu mala považovať oblasť $ 63. Túto úroveň posilňujú aj predchádzajúce cenové reakcie. Pokiaľ sa cena nachádza vyššie, základným scenárom je pokračovanie rastového trendu. Kľúčový odpor leží na úrovni 103 dolárov a je označený 61,8% Fibo úrovňou.