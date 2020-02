Kauza J.O. Investment - sliby zhodnocení o 30-100% jsou vždy podezřelé

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu včera obvinili 3 osoby ze společnosti J.O. Investment z podvodu. Firma nabízela mimořádné zhodnocení prostředků na akciových burzách v USA, Evropě i Asii. Celkový počet poškozených se pohybuje kolem 2060 s údajnou škodou přes 1 miliardu korun.



Okrádání klientů firmou J.O. Investment probíhalo přes obyčejné s.r.o., které se zapsalo do registru ČNB jako „alternativní fond“, který není možné veřejně nabízet. Jak jednoduché bylo neveřejně získat klienta! Stačil web zaměřený na online obchodování přes nějakou novou, úspěšnou platformu, kde klient může pouze vydělat. Ztráty se nepřipouští. Prostě a jednoduše lhali. Po shlédnutí prezentace účastníci webináře dostanou neodolatelnou nabídku, kdy prezentující odborník (vlastně podvodník) vše udělá za ně se slíbeným např. 30% výnosem, pokud ho tím pověří. Takže se vlastně o nic nestaráte, vše za vás udělají podvodníci a jen čekáte na slíbené zisky. Jak je známo slibem nezarmoutíš, ale pak Vám mohou zůstat pouze oči pro pláč.

V ČR také působí hodně subjektů, které poskytují finanční služby a jsou registrovány v zemích Evropské unie s nižší mírou regulace (Malta, Kypr apod.) a své služby poskytují na základě tzv. passportu, kdy licence v jakékoliv zemi EU je možné přenést v rámci celé EU. V tomto případě se nemusí jednat o nekalé praktiky. Měli byste se ale ptát, proč svěřujete své peníze subjektu, který není legislativně ukotven v českém právním řádu. Jak z něj v případě jakékoliv reklamace budete páčit informace, případně se nedejbože budete soudit. Jde přece o Vaše peníze a ty si zaslouží obezřetnost při nakládání.

Subjektů bez platné licence pro obchodování s cennými papíry v ČR jistě působí více a jak se další tisíce klientů přesvědčily, není o co stát. Když Vám někdo slibuje zhodnocení 30 - 100% zamyslete nad reálností takového slibu. Používejte zdravý rozum - vždyť je to totální nesmysl. Přesto tomuto subjektu naletělo více než 2 000 lidí. Na tomto příkladu je jasně vidět, že jakýkoliv regulovaný subjekt v ČR zabývající se obchodováním s cennými papíry a správou aktiv (např. Cyrrus, a.s.) je jednoznačně správnou a lepší volbou, protože vždy bude podléhat dohledu ČNB a má prokazatelnou historii.

Tomáš Pfeiler, CFA

portfolio manažer

Cyrrus, a.s.