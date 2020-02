Naši předci by se divili. Tolik pšenice a řepky nikdy nepěstovali

"Oproti roku 1920 se v loňském roce sklidilo 176krát více řepky a 11krát více pšenice. Naopak ovsa bylo sklizeno 5krát méně a žita 4krát méně. Z toho je patrné, jak se za posledních téměř 100 let výrazně proměnilo zaměření českého zemědělství," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V Loňském roce bylo sklizeno 7 646 148 tun obilovin. Česká produkce obilovin se zaměřovala především na pšenici, která tvořila 63 procent sklizně. Loňská sklizeň předčila rok 2018, kdy bylo sklizeno 6 970 919 tun obilovin. Zaostala však za obdobím let 2014 až 2016, kdy bylo pokaždé sklizeno více než 8 milionů tun obilovin.



První data o sklizních obilovin sahají až do roku 1918, kdy vzniklo Československo. Od roku 1920 máme k dispozici úplná data, která odpovídají dnešnímu členění. V roce 1920 bylo sklizeno pouze 2 258 904 tun obilovin, přičemž 30 procent sklizně tvořilo žito, 29 procent zaujímala oves a dalších 21 procent zabíral ječmen. Pšenice tedy bylo pěstováno výrazně méně než dnes.



V období první republiky bylo sklizeno nejvíce obilovin v roce 1932. Tehdy úroda obilovin poprvé lehce překročila hranici 5 milionů tun, přičemž pšenice bylo stále sklízeno méně než 1 milion tun. Z období druhé světové války nám záznamy chybí, nicméně první poválečná data naznačují, že za války sklizeň obilovin prudce klesla.





V roce 1948, kdy proběhl komunistický státní převrat, bylo sklizeno pouze 3 217 279 tun obilovin. Tehdy již ve sklizni začala hrát hlavní roli pšenice. Oproti počátku třicátých let, kdy produkce překonala 5 milionů tun, však byl zaznamenán výrazný pokles v produkci žita a ovsa. Za komunistické éry bylo více než 5 milionů tun obilovin sklizeno až v roce 1969. Rekordu bylo dosaženo v roce 1985, kdy bylo sklizeno 7 884 205 tun obilovin. Tehdy již 52 procent sklizně tvořila pšenice.



Absolutního vrcholu v produkci obilovin jsme dosáhli krátce po sametové revoluci v roce 1990. Tehdejší produkce obilovin dosáhla úctyhodných 8 946 879 tun. V produkci dominovala pšenice následovaná ječmenem. Od té doby se produkce obilovin snížila a dominance pšenice vzrostla. Výrazně více se pěstuje kukuřice na zrno. Naopak ječmene, žita a ovsa se pěstuje výrazně méně.



Největší nárůst ze všech zemědělských plodin zaznamenala řepka. Její sklizeň se sleduje od roku 1920. Tehdy jí bylo sklizeno 6 569 tun. Až do roku 1976 se řepky nikdy nesklidilo více než 100 tisíc tun. Na konci komunistické éry se sklízelo již více než 300 tisíc tun. Více než 1 milion tun řepky bylo poprvé sklizeno v roce 2007. Absolutního rekordu bylo dosaženo v roce 2018, kdy bylo sklizeno 1 470 769 tun řepky.