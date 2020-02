Singapur: Máme ještě další rezervy, kdyby se situace dále zhoršila

Vláda Singapuru uvedla, že má stále ještě k dispozici finanční rezervy pro překonání negativních projevů nákazy čínského koronaviru , pokud by se situace s ní nějak dále zhoršovala.Vláda zatím rozhodla, že pro zmírnění negativních dopadů nákazy vyčlení cca 5,6 miliardy singapurských dolarů (SGD), což odpovídá zhruba 4 mld. USD . Takové navýšení výdajů by mělo navýšit deficit rozpočtu na celkových 10,95 mld. SGD, což by odpovídalo cca 2,1% celkového HDP Podle platné legislativy by vládní rozpočty měly být v jednotlivých pětiletkách ve výsledku vyrovnané. Stávající pětiletka, která začala v roce 2016 zatím vygenerovala rozpočtový přebytek ve výši cca 18,67 mld. SGD.