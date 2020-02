Bullard (St. Luis Fed): Vyhlídky na snížení sazeb slábnou, obavy z koronaviru se snižují

Šéf St. Louis Fedu James Bullard dnes uvedl, že negativní vlivy spojené s nákazou koronavirem v Číně budou pouze dočasného charakteru a proto neočekává, že by se mohly nějak projevit do případného snížení dolarových sazeb. Podle Bullarda se zatím zdá, že průběh nákazy bude podobný jako v jiných případech a že půjde o pouze dočasný šok, který časem odezní a vše se vrátí do obvyklých kolejí. Je tu určitá šance na další zhoršení, což do určité míry ovlivňuje i úvahy o vývoji sazeb. Nicméně, až to odezní , vrátí se k normálu i předpoklady pro vývoj sazeb a ty byly nastaveny na jejich další stabilitu.Bullard upřesnil, že on sám věnuje menší pozornost aktuálnímu vývoji tržních ocenění a více sleduje vývoj ekonomických veličin a odhadů. Tento směr žádnou potřebu zasahovat do sazeb neindikuje. Fed v roce 2019 celkem třikrát snížil nastavení hlavních úrokových sazeb