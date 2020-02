Perly týdne: Nová kultovní akcie, recese s 25 % pravděpodobností a u nás větší kontrola investic

Jaká je pravděpodobnost recese ekonomiky USA po rekordní jedenáctileté expanzi? Převezme titul hlavního motoru americké ekonomiky stavebnictví? A jak se jmenuje nový spekulativní miláček akciových investorů? To vše a více se dozvíte v pravidelných Perlách týdne.

Ve světě…

Pravděpodobnost recese: O pravděpodobnosti recese v USA přemýšlí ekonom ze St. Louis Fedu Michael McCracken a poukazuje na to, že americké hospodářství prochází již jedenáctým rokem expanze. „Recese mohou být nevyhnutelné, ale predikce jejich příchodu je notoricky složitá. Právě proto se těmito predikcemi zabývá řada studií“, píše ekonom s tím, že výsledky různých modelů mají často formu pravděpodobnosti. Například na stránkách FRED můžeme nalézt následující graf s takzvanou vyhlazenou pravděpodobností recese. Hodnota se nyní pohybuje kolem 2,06 %.

Podle obrázku by se tedy zdálo, že pravděpodobnost recese je nyní velmi nízká, nicméně McCracken dodává, že Federal Reserve Bank of New York hovoří o mnohem vyšším čísle: 25,2 %. Jak je takový rozdíl možný a jak jej interpretovat? Obě hodnoty jsou založeny na datech z ledna 2020, ale každá z nich ukazuje něco jiného. Zmíněný graf se týká pravděpodobnosti toho, že americká ekonomika se nacházela v recesi v prosinci minulého roku. A oněch 25,2 % se týká pravděpodobnosti pádu do recese během následujících 12 měsíců. Ekonom k tomu dodává, že je tedy velmi nepravděpodobné, že by se hospodářství již nyní nacházelo v recesi. A ohledně vývoje v následujícím roce se pravděpodobnost podle něj pohybuje na úrovni historického standardu.

Sázka na stavebnictví: Francouzský Natixis poukazuje na to, že minulý rok táhl růst amerického produktu zejména sektor výroby zboží, který rostl o 4 %. Naopak stavebnictví mírně klesalo – viz následující graf. Ekonomové banky tvrdí, že podle jejich názoru by americká ekonomika mohla letos růst o 3 % a pomůže k tomu právě zlepšení ve stavebnictví. A také ve službách, které tvoří asi 60 % celkové ekonomické aktivity v této zemi. Pomoci by k tomu měla nízká nezaměstnanost a také sazby. Na oživení ve stavebnictví pak také ukazují již prosincová sektorová čísla.





Nová kultovní akcie: CNBC tento týden tvrdí, že Wall Street si našla nového oblíbence pro spekulace – přesunula se z Tesly k akciím Virgin Galactic. Podobně hovoří Reuters, který zase v této souvislosti hovoří o nové kultovní akcii. Zájem investorů totiž vyšrouboval její cenu do „závratných výšin“, což ale obratem budí pozornost těch, kteří otevíráním krátkých pozic sází na pokles ceny akcie. Ihor Dusaniwsky z S3 Partners tak hovoří o „Tesle junior“, protože podle jeho názoru se sázky u této akcie podobně jako u Tesly neřídí ani tak fundamentem, jako spekulacemi.

Reuters dodává, že Virgin Galactic soupeří se SpaceX a Amazonem, ale je jedinou obchodovanou společností, která představuje přímou sázku na komerční lety do vesmíru. Těší se proto obrovskému zájmu retailových investorů, což se ukazuje například na tom, že u online brokera Fidelity jde poslední dny o druhou nejobchodovanější akcii. Tou první je právě Tesla. CNBC píše, že nejvyšší cílovou cenu pro Teslu má nyní na Wall Street společnost Piper Sandler. Podle ní bude automobilka expandovat do dalších oblastí souvisejících s čistými energiemi a to by mělo ospravedlnit cílovou cenu na 928 dolarech za akcii.

Akcie neprodáme, ale můžeme vypnout topení: Izabella Kaminska si na stránkách FTAlphaville všímá toho, že na Trinity College Cambridge proběhly demonstrace studentů za to, aby se univerzitní investiční fondy neprodleně zbavily akcií společností, jejichž aktivity souvisí s fosilními palivy. Kaminska k tomu ale podotýká, že „i finančníci značně naklonění ochraně životního prostředí se často domnívají, že prodej investic není efektivní strategií jak prosadit ochranu klimatu“. Prodej daného aktiva totiž neřeší nic z podstaty problému a v mnoha případech jej jen činí dostupnější pro investory, kteří uvažují pouze oportunisticky, a životní prostředí je nezajímá.

Podle některých názorů je tak mnohem lepší držet akcie firem, které svými aktivitami životní prostředí ohrožují, a podporovat aktivistické investory, kteří chtějí změnit jejich podnikatelský model. Podle Kaminské jde o stejnou logiku, jakou zastávali ti, kteří chtěli, aby Velká Británie zůstala v EU. Unii totiž podle nich nejde změnit poté, co z ní země odešla. Skutečný pokrok ale podle tohoto pohledu přijde, pokud daný subjekt využije svou pozici, aby věci měnil. Proti této logice jde u akcií a firem namítnout, že prodej akcií zvyšuje náklad kapitálu dotyčné společnosti a tím jí reálně znevýhodňuje. Kaminska se ale domnívá, že takový argument nemusí platit u firem, které generují velký objem hotovosti. Tedy u těch, které jsou schopny vysoké míry samofinancování.

Kaminska si na závěr všímá toho, že profesor Andrew Parker, který působí jako správce financí zmíněné univerzity, reagoval na zmíněné požadavky studentů originálně. Sdělil jim, že je hodně jednoduché požadovat změnu u ostatních s tím, že sami nic neobětujeme. A dodal, že nemůže zajistit, aby akcie společností BP a Shell byly ihned prodány. Ale může okamžitě zajistit, aby bylo v univerzitních budovách vypnuto topení. Návrh prý schválen nebyl.

Ekodaně a korporátní porodnost: Eurostat tento týden mimo jiné porovnává evropské země podle výše daní souvisejících se životním prostředím. Následující graf ukazuje, že v poměru k celkové daňové zátěži je tento typ daní nejvýše v Lotyšsku, kde tvoří více než 10 % celkového objemu vybraných daní. Méně než poloviční poměr naopak nalézáme v zemích jako je Lucembursko, Německo, či Švédsko. Česká republika se s 6 % pohybuje na průměru celé EU a je na tom stejně, jako Belgie.





Eurostat také srovnává evropské země podle „korporátní porodnosti“ – poměru nově vznikajících společností na celkovém počtu firem. Podle dat z roku 2017 je na tom nejlépe Litva, Portugalsko a Slovensko. My s 9,1 % za svými východními sousedy znatelně zaostáváme a nacházíme se i pod průměrem Unie ve výši 9,3 %. Nejmenší podíl nových firem nacházíme v Řecku, ale také v Belgii, Švédsku, Německu a Rakousku:





a u nás doma...

ANO stále jasně v čele: Seznam.cz píše, že „volby by vyhrálo ANO, ODS odskočila Pirátům“. Podle modelu společnosti Median by ANO nyní konkrétně skončilo se ziskem 30 procent. ODS by měla 14 a Piráti 11,5 procenta hlasů. Podpora KSČM dosahuje 8, SPD 7,5 a ČSSD sedm procent. Starostové by dostali šest a lidovci pět procent hlasů. TOP 09 model společnosti přisoudil podporu 4,5 procenta, Zeleným a hnutí Trikolóra shodně dvě procenta. Seznam dodává, že „potenciál stran, který zahrnuje hlasy od všech voličů, kteří hnutí či stranu vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, by ANO přisoudil podporu až 36 procent. Potenciál ODS se blíží 21 a Pirátů 20 procentům. STAN by mohlo oslovit až 13,5 procenta, SPD 12,5 procenta a TOP 09 spolu s ČSSD 9,5 procenta lidí. Potenciál KSČM je na úrovni 9 procent a lidovců 7,5. Zelení by mohli oslovit 5 procent lidí, Trikolóra 4,5 procenta“. A volební účast by podle průzkumu dosáhla 62,5 procenta.

Větší kontrola nad investicemi: Centrum.cz píše, že „Česko směřuje k tomu, že bude mít důslednou kontrolu nad investicemi přicházejícími ze zemí mimo Evropskou unii. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje zákon, podle kterého bude mít vláda pravomoc zarazit akvizici do vybraných segmentů českého trhu ze strany rizikových režimů. Počítá se i s dozorem nad investicemi do velkých mediálních domů“.

Portál dodává, že členské státy EU „upozorňovaly, že příliv čínských peněz, hlavně do moderních technologií, může ohrozit konkurenceschopnost evropských firem a v poslední době získaly čínské investice další rozměr. Bezpečnostní složky včetně českých varují, že se říše středu prostřednictvím svého kapitálu snaží v Evropě prosazovat vlastní zájmy a zasahovat do politické či ekonomické orientace jednotlivých členských států“.