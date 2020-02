Energetický sektor včera překvapil. Kde vidím na AUDUSD resistenci?

Ve včerejší analýze jsem se věnoval měnovým párům USDJPY a GBPUSD, které se nacházely v tržní formaci trojúhelník. Článek naleznete na tomto odkazu .

Kvůli pondělnímu svátku ve Spojených státech zažil energetický sektor ve včerejší obchodní seanci příval nových dat. Týdenní změny zásob ropy a zemního plynu překvapily a překvapující byla také následná reakce trhu.

Dle EIA se zvýšily zásoby US ropy o 0,414M barelů, přičemž analytici očekávali nárůst o bezmála 2,5M. Tato zpráva bývá obvykle pro trh býčím signálem, načež cena ropy WTI ihned po zveřejnění oslabila.

OIL, H4

Ropa WTI již druhý týden v řadě roste po odrazu od ceny 49,3 dolarů za barel. Momentálně však předvádí korekci na významné PA resistenci a reaguje na poslední fundamentální zprávy. Ropa rostla díky možnému dalšímu snížení produkce ropy ze strany OPEC a OPEC+. Ve včerejší seanci převážil menší než očekávaný růst zásob US ropy strach z dopadu koronaviru a nejistota okolo poptávky po ropě z Číny.

Druhou překvapivou reakci na nová data předvedl také zemní plyn.

NATGAS, H4

Zemní plyn se nachází v silném downtrendu, ale stejně jako ropa v posledních dvou týdnech posiloval. Včera se nálada na trhu změnila a plyn má opět namířeno k low z roku 2016. Obrat trhu zpět do shortu nastal poté, co bylo reportováno zvýšení odběru zemního plynu ze zásobníků, a to dokonce o více, než analytici očekávali.

Tento signál bývá zpravidla býčím, ale investoři byli zřejmě nastaveni na ještě mnohem větší nárůst odběru.

Hybatelem trhu i nadále zůstává nejistá situace kolem koronaviru. Podle posledních údajů opět vzrostl počet nově nakažených i počet úmrtí. Také se začínají projevovat dopady útlumu ekonomické aktivity v Číně na sousední země a to na trhy vnáší jistou míru nervozity. Toho prozatím využívají drahé kovy jako bezpečné přístavy a znovu po období stagnace posilují.

Australská měna (ekonomika) trpí nejistým výhledem hospodářství v Číně a pozorovat to můžeme např. na měnovém páru AUDUSD.

AUDUSD, H4

Australská ekonomika je na té čínské v mnoha směrech závislá a není překvapivé, že se měnový pár AUDUSD nachází v déletrvajícím downtrendu. Trh však z pohledu Market Profile vytváří zajímavé resistence (low volume node s PA), na které by mohl v případě návratu reagovat.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.