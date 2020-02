Základní stavební kameny dobrého finančního plánu

Po dlouhodobém růstu na většině trhů investičních aktiv musejí investoři více než kdy jindy dbát na sestavení dobrého finančního plánu. V něm je potřeba hledět jak na krátkodobé cíle, tak na peníze, které zužitkují v dlouhodobém horizontu.

Na první pohled to nepůsobí nijak složitě. Základními kameny dobrého finančního plánu by podle analytiků z UBS měly být likvidita, dlouhodobost (či) dlouhověkost a odkaz (liquidity, longevity, legacy).

Likvidita je důležitá pro pokrytí krátkodobých cílů investora. Podle UBS jde o peníze, které investorovi v produktivním věku vystačí v případě nouzových situací na rok života. Investorům, kteří jsou v důchodu nebo se do něj chystají, banka doporučuje vyčlenit si prostředky potřebné na tři až pět let. Je to zejména kvůli tomu, aby v případě volatilního období nemuseli prodávat aktiva, která jsou právě ve ztrátě. Tyto peníze mohou být drženy v hotovosti nebo krátkodobých dluhopisech, případně v portfoliu dluhopisů s různou dobou splatnosti.

Dlouhodobost je zaměřena na dlouhodobé finanční cíle investora. S delším investičním horizontem roste potřeba růstu, ale zároveň si investor musí dávat pozor na volatilitu kvůli potřebě splňovat podmínku likvidity. UBS doporučuje balancované strategie, které mohou investorům zajistit jak potřebný růst, tak omezení volatility. Objem peněz v tomto segmentu portfolia samozřejmě závisí na tom, jak brzy investor odejde do důchodu, ale také na rizikovém profilu a s ním související likviditě.

Odkaz není o penězích, které potřebuje sám investor, ale o prostředcích, které jsou určeny členům rodiny, případně pozůstalým. Vzhledem k tomu, že investiční horizont je v tomto případě ještě delší než v části portfolia určené na dlouhověkost, investoři mohou experimentovat s rizikovým profilem nebo likviditou. UBS doporučuje větší expozici vůči akciím, případně private equity a další méně likvidní investiční nástroje.







Tyto tři základní kameny při sestavování finančního plánu podle UBS mohou investory mimo jiné odradit od toho, aby se pokoušeli zbytečně časovat trh. To může být důležité a vhodné zejména v době nejistoty a geopolitických hrozeb. A přestože UBS očekává v následující dekádě horší výnosy než v dekádě uplynulé, její analytici věří, že dlouhodobé investování může investorům přinést mnohem lepší výsledky než pokusy o hledání vhodné doby k investování, které je spojeno se zbytečnými náklady.





Jelikož UBS očekává, že následující dekáda se bude nést ve znamení změn ve formě deglobalizace, technologického pokroku, chyb v měnové politice a stárnutí populace, bude nejlepším způsobem ochrany před riziky globální diverzifikace. Tím se investoři vyhnou časté chybě, která spočívá v přílišném zaměření se na jeden, zpravidla domácí trh.