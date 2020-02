Koronavirus opět trochu polekal zámořské trhy

Zámořské indexy začaly obchodování rozvážně, do dvou hodin od otevření se ale opět plně probudily obavy spojené s rychlostí šíření koronaviru. Obecně nebylo v první chvíli zcela jasné, co propad způsobilo. Pokles se zastavil, když idexy svítily necelých 1,5 % do minusu a začal opět pozvolný nárůst. Do kladných hodnot se ale nakonec nedostaly.

Zdá se, že naděje na dřívější ukončení restrikcí v Číně nebude naplněna, protože vir se stále šíří rychle. Nemocnice v Pekingu dnes reportovala 36 nových případů, což je opravdu raketový nárůst, protože celkově je v hlavním městě nakažených 45 (podle státem vlastněného listu Global Times). To vše i přes to, že Peking zavedl opatření, která by měla šíření omezit. Zavřené tak jsou například školy a zrušily se i veškeré větší společenské akce. Omezen je i pohyb osob, zatím se ale nezdá, že ani toto by mělo nějak zásadní pozitivní vliv na zvládnutí situace.





Už jsme se dostali do fáze, kdy hlavním tahounem propadu jsou technologické akcie , u kterých se již projevuje výpadek na nabídkové straně . Kvůli výše zmíněným restrikcím totiž chybí pracovní síly na zajištění dostatečné produkce. Ve svých výhledech to již zmínily společnosti jako Apple Procter & Gamble nebo 3 M.Výsledková sezona již chýlí ke konci, přesto zde máme několik zpráv, které by stály za zmínku. Provozovatel zábavních parků v severní Americe, Six Flags oznámil slabší výhled a razantní snížení dividendy o téměř 70%. Zároveň investory nepříjemně překvapil tím, že ve čtvrtém kvartálu operoval ve ztrátě. Po těchto zprávách není divu, že společnost dnes ztratila 16,1 % hodnoty. Podobně nemilé překvapení čekalo akcionáře společnosti ViacomCBS, která shodně nedokázala naplnit očekávání za poslední kvartál minulého roku a zároveň se dívá do budoucna velmi opatrně. Pokles se zde zastavil na -17,9 %. Opačný příběh dnes psala společnost Zillow, která se specializuje na e-commerce ve světě nemovistostí. Její ztráta za poslední kvartál byla menší, než analytici z Wall Street očekávali což stačilo k nárůstu o 17 %. Sérii výsledků zakončíme těžařem lithia Albemarle, který reportoval lepší výsledky včera po trhu a dnes přidal 5,6 % a zakončil obchodování s cenovkou 94,31 USD za akcii.Nejen výsledky ale umí výrazně zahýbat hodnotou společností. Tak například Morgan Stanley dnes oznámil, že bude kupovat brokerskou společnost E-Trade za 13 miliard USD , díky čemuž dnes E-Trade obchodoval 21,8 % v plusu.