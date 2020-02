Koronavirus opět trochu polekal zámořské trhy (21.2.2020)

Zámořské indexy začaly obchodování rozvážně, do dvou hodin od otevření se ale opět plně probudily obavy spojené s rychlostí šíření koronaviru . Obecně nebylo v první chvíli zcela jasné, co propad způsobilo. Pokles se zastavil, když indexy svítily necelých 1,5 % do minusu a začal opět pozvolný nárůst. Do kladných hodnot se ale nakonec nedostaly. Zdá se totiž, že naděje na dřívější ukončení restrikcí v Číně nebude naplněna, protože vir se stále šíří rychle. Nemocnice v Pekingu dnes reportovala 36 nových případů, což je opravdu raketový nárůst, protože celkově je v hlavním městě nakažených 45 (podle státem vlastněného listu Global Times). To vše i přes to, že Peking zavedl opatření, která by měla šíření omezit. Zavřené tak jsou například školy a zrušily se i veškeré větší společenské akce. Omezen je i pohyb osob, zatím se ale nezdá, že ani toto by mělo nějak zásadní pozitivní vliv na zvládnutí situace.Už jsme se dostali do fáze, kdy hlavním tahounem propadu jsou technologické akcie , u kterých se již projevuje výpadek na nabídkové straně . Kvůli výše zmíněným restrikcím totiž chybí pracovní síly na zajištění dostatečné produkce. Ve svých výhledech to již zmínily společnosti jako Apple Procter & Gamble nebo 3 M.Výsledková sezona již chýlí ke konci, přesto zde máme několik zpráv, které by stály za zmínku. Provozovatel zábavních parků v severní Americe, Six Flags oznámil slabší výhled a razantní snížení dividendy o téměř 70%. Zároveň investory nepříjemně překvapil tím, že ve čtvrtém kvartálu operoval ve ztrátě. Po těchto zprávách není divu, že společnost dnes ztratila 16,1 % hodnoty. Podobně nemilé překvapení čekalo akcionáře společnosti ViacomCBS, která shodně nedokázala naplnit očekávání za poslední kvartál minulého roku a zároveň se dívá do budoucna velmi opatrně. Pokles se zde zastavil na -17,9 %. Opačný příběh dnes psala společnost Zillow, která se specializuje na e-commerce ve světě nemovistostí. Její ztráta za poslední kvartál byla menší, než analytici z Wall Street očekávali což stačilo k nárůstu o 17 %. Sérii výsledků zakončíme těžařem lithia Albemarle, který reportoval lepší výsledky včera po trhu a dnes přidal 5,6 % a zakončil obchodování s cenovkou 94,31 USD za akcii.Nejen výsledky ale umí výrazně zahýbat hodnotou společností. Tak například Morgan Stanley dnes oznámil, že bude kupovat brokerskou společnost E-Trade za 13 miliard USD , díky čemuž dnes E-Trade obchodoval 21,8 % v plusu.