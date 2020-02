Takový 150 let starý Amazon své doby

V pomyslné záři reflektorů se většinou nachází firmy typu Amazon, Tesla, Beyond Meat, či třeba Apple. Pojí je to, že přichází s něčím novým, často opřeným o moderní technologie. Můžeme si vyprávět bezpočet příběhů o jejich budoucnosti a vlivu na odvětví, ekonomiku, či celý svět. A na druhém konci pomyslného žebříčku popularity stojí firmy jako General Mills. Jde o výrobce potravin, zejména cereálií, kterému tento týden věnovala krátký článek CNBC. Já se jej chytím a rozvinu včetně toho, že i General Mills býval takovým Amazonem své doby.



Americký trh cereálií podle CNBC dosahuje hodnoty 8 miliard dolarů a po letech poklesu minulý rok stagnoval. General Mills pak přišla na konci minulého roku s cereáliemi Morning Summit, do kterých přidala mandle. Ředitel firmy Jeff Harmening na počátku týdne uvedl, že její strategie je založena na inovacích, pozitivních dopadech produktů na zdraví zákazníků a k tomu se přidává budování značky.





Ke stabilizaci trhu pan ředitel řekl, že k němu přispěl makroekonomický vývoj a demografické trendy, včetně posunu v preferencích ohledně snídaní doma. K tomu pomohl růst počtu domácností s dětmi. General Mills k pololetí fiskálního roku 2020 vykazuje tržby meziročně o 2 % vyšší, takový Kellog o 1 % nižší. Management General Mills očekává, že za celý rok by se měl růst tržeb pohybovat kolem 1 – 2 %.Cena akcií General Mills již téměř rok osciluje kolem 52 dolarů , kapitalizace se nyní pohybuje na 32,4 miliardách dolarů (nejde tedy o žádného drobečka). Pokud se podíváme na projekce na S&P Global Market Intelligence, zjistíme, že podle nich by po letošním 2,1 % růstu tržeb měla přijít dvouletá stagnace, ziskové marže by měly růst a ziskovost na úrovni EBITDA by se tak měla zvednout z 3,6 miliard USD roku 2019 na dlouhodobou stabilní úroveň 3,9 miliardy USD . Volný tok hotovosti by se měl zvednout z 2,36 na 2,55 miliard USD . Pokud jej oddiskontujeme na současnou hodnotu (s betou ve výši 0,72), dojdeme k částce 45,3 miliardy USD . Trh je tedy ohledně schopnosti generovat hotovost pesimističtější – kapitalizace je pod touto úrovní.K čemu dojdeme, pokud bychom vzali za bernou minci tok dividend? Současná dividenda v celkové výši 1,1 miliardy dolarů by na ospravedlnění kapitalizace musela růst o 1,9 % ročně. Tedy v podstatě o inflaci . Firma přitom neprovádí odkupy a dividendy se tak nachází znatelně pod oním volným tokem hotovosti – pokud se tedy firma nepustí do masivního snižování dluhů (které nepotřebuje), či akvizic, dividenda by mohla růst jen díky tomu, kolik firma generuje volné hotovosti.Podotýkám, že dividendový výnos se u tohoto titulu pohybuje kolem 3,7 %, ve výše uvedených kalkulacích pak počítám s 5,6% požadovanou návratností. Z tohoto pohledu by tedy mělo jít o takový dluhopis , který většinu návratností generuje svou dividendou. Na dluhopisové „sklony“ poukazuje i ona relativně nízká beta, která byla navíc před pár lety ještě mnohem níže (v roce 2016 na hodnotě 0,2, což by nyní pro zajímavost znamenalo požadovanou návratnost pod dividendovým výnosem).Je možné, že by společnost „ladící“ složení cereálií bývala Amazonem své doby, jak tvrdím v úvodu? Formálně byla založena v roce 1928, ale její počátek se prý může datovat již od roku 1866, kdy Cadwallader Washburn rozjel první mlýny v Minneapolis a nazval je Minneapolis Milling Company. Pan Washburn se snažil zvýšit kvalitu mletí a nakonec s novou technologií uspěl. A z Minneapolis se díky tomu stalo mlynářské centrum celé země. Takové změny v odvětví již mohou znít trochu amazonsky. A nyní si představme, že se investoři budou možná jednou dívat na firmy jako je Amazon Tesla , či třeba NVIDIA podobně, jako dnes hledí na General Mills