Šéf Maersk: Po vrcholu epidemie čekám prudké zotavení

Největší kontejnerový přepravce na světě A.P. Moller-Maersk A/S se připravuje na masivní rekonvalescenci. Dánská společnost počítá s tím, že následky nového koronaviru na globální obchod by už brzy mohly vystoupit na vrchol. Zotavení na trhu nastane v dalších dvou měsících, uvedl v rozhovoru s Bloombergem generální ředitel společnosti Soren Skou. Akcie firmy na burze v Kodani dnes ale několikrát změnily směr, když výsledky za poslední loňský kvartál skončily pod odhady.

Skoua ale těší, že v posledních dvou a půl týdnech ve firmě pozorovali setrvalých pokles nových případů koronaviru. “To znamená, že v příštích dvou týdnech bychom se mohli chystat na vrchol,” uvedl podle Bloombergu. “Kdyby se tak stalo, že potom bychom očekávali velmi slabý březen a zotavení v dubnu, prudké zotavení,” uvedl také. Nejistot je podle něj ale nadále hodně.

Společnost dnes nicméně varovala investory, že vyhlídky na letošní rok hatí “výrazné nejistoty” kvůli epidemii koronaviru. Provozní zisk EBITDA firma čeká zhruba na 5,5 miliardy Usd, což je méně než 5,94 miliardy, se kterými počítali analytici. Kromě toho Maersk připustil, že ho potkal “slabý začátek roku”.

Za odhady zaostala ale i loňská čísla. Provozní zisk EBITDA skončil na 5,71 miliardy USD při odhadu 5,78 miliardy USD. Příjmy skončily na 38,9 miliardy USD při odhadu 39,28 mld. USD.

Akcie společnost otevřely v mínusu, vzchopily se ale až na 4% růst, který ovšem zase odevzdaly.

Podle Skoua musel Maersk v minulých dvou týdnech zrušit více než 50 cest z Číny. Podle generálního ředitele bude nyní hodně záležet na tom, co se kolem viru bude v příštích dvou týdnech dít. Jakékoli odhady dopadů na prognózu jsou nadále složité, uvedl a prozradil, že Maersk prognózu pro výsledek EBITDA na tento rok stanovoval až v púředvečer zveřejnění výsledků.

Čína dodává námořnímu průmyslu 90 % veškerého materiálu k přepravě po moří. Koronavirus, který se z Číny začal šířit po světě, je ale jenom jedním z problémů, se kterými se Maersk a jeho soupeři potýkají. Dalšími jsou trvající nadbytečná nabídka a dozvuky napětí v americko-čínských obchodních vztazích.

Od ledna se v sektoru musí používat palivo s nízkým obsahem síry. Právě to Maersk, který provozuje pátou největší kontejnerovou flotilu na světě, zařadil mezi zdroje nejistoty, které by mohly zasáhnout ceny lodního paliva a ceny přepravného. Společnost se také už několik let snaží redukovat svoji závislost na přepravě po moři.