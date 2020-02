Naděje na finanční stimuly žene libru výš

Čínský akciový trh vykázal zatím největší zhodnocení za více než týden a navzdory častým uzávěrám po celé zemi již téměř úplně vykompenzoval výprodej způsobený epidemií viru Covid-19. Dopady na devizový trh v Asii vypadají poněkud jinak, USD /SGD se po rychlém vzestupu koncem ledna drží poblíž několikaletého maxima a singapurská centrální banka MAS naznačuje, že je v případě potřeby ochotná SGD devalvovat. Podobně se po nedávném propadu, který byl způsoben výraznými dopady snížení počtu turistů na zdejší ekonomiku, drží u dna i thajský baht. My sice relativní klid trhů nesdílíme, ale stále nevíme, jak se bude situace kolem viru Covid-19 a jeho následků dále vyvíjet.

Britská libra ukončila minulý týden optimisticky. Ve čtvrtek skončila škatulata v Johnsonově kabinetu rezignací ministra financí Javida, poté, co ho Boris Johnson požádal, aby propustil všechny své poradce. Mnozí si to totiž vyložili tak, že Johnsonův tým chystá významnější balíček fiskálních stimulů, který bude ohlášen v březnu. Vyhlídka na ekonomické oživení díky fiskální politice měla kýžený efekt, a tak může Bank of England zatím ponechat základní sazbu beze změny. Měnový pár EUR/GBP uzavíral na nejnižší úrovni od prosincových voleb a od hlasování o Brexitu v roce 2016.



Dolarový pár GBP/USD se po nedávném pokusu o proražení významné hladiny 1,2900 zhruba před týdnem znovu stabilizoval. Za zotavením z konce minulého týdne stála škatulata v kabinetu Borise Johnsona a konkrétně rezignace ministra financí Javida, kterou mnozí považují za předzvěst toho, že má Johnson v plánu nasadit agresivní fiskální stimuly. Vzestup libry vůči euru vypadá reálně, ale skutečný dojem by na nás zanechalo, kdyby libra zamířila ještě výš – a další významnou překážkou na této cestě je oblast 1,3200-50.



Vybrané měny:

USD – síla USD je celkově lehce na ústupu, protože se začátkem týdne vrátila chuť k riziku a obchodníci se vrhli na zubožené měny rozvojových trhů mimo Asii.

EUR – sledujeme, zda se průlom EUR/USD pod 1,0900 na této úrovni zastaví, a zjišťujeme, jak rychle dokáže dát EU dohromady pořádný fiskální impuls – je tady velký potenciál pro pohyb vzhůru, jen ho využít. Mezitím je tady pro euro další riziko, pokud Trump podnikne tah proti importu aut z EU a oznámí nové tarify.

GBP – jak bylo uvedeno výše, britská libra se veze na vlně očekávání štědrých fiskálních opatření – sice je třeba mít se na pozoru před rizikem nepříliš přátelského vyjednávání obchodních dohod s EU, ale tento problém bude patrně naléhavější až v druhé polovině roku.