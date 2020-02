USDJPY a GBPUSD mají jedno společné - trojúhelník. Dnes nová data ropa i zemní plyn.

V dnešním článku se podívám na situaci na měnových párech USDJPY a GBPUSD a na dnešní fundamenty.

Libra dnes překvapila dobrými výsledky maloobchodních tržeb za leden a předčila očekávání analytiků.

GBPUSD, H4

Měnovému páru GBPUSD se díky tomu podařilo zpevnit na důležitém supportu. V případě jeho překonání by mohl následovat výraznější pokles trhu. I nadále bude zapotřebí sledovat daily formaci trojúhelník a další směřování trhu v rámci formace.

Japonsko je v problémech.

USDJPY, Weekly

Měnový pár USDJPY se dostává z weekly trojúhelníku a na false break to zatím nevypadá.

Dnešní fundamenty

Ve 13:30 budou zveřejněny detaily schůze ECB a lze očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s eurem.

Ve 14:30 se investoři zaměří na nová data Filadelfského Fed indexu. Analytici očekávají pokles ze 17 na 12 bodů, čímž by se trh dostal zpět do klesajícího módu. Lepší výsledek než očekávaný by mohl pomoci americkému dolaru a zlepšil by obecné vyhlídky analytiků pro ekonomiku Spojených států. Ve 14:30 lze díky zveřejnění indexu změny prodejních cen nových domů v Kanadě očekávat volatilitu také na měnových párech s kanadským dolarem.

V 16:30 do trhu přijdou nová data změny zásob zemního plynu. Zemní plyn prochází růstovou korekcí v silném downtrendu a investoři budou mít opět o něco větší představu o zásobách a dalším směřování cen plynu. Vysoká produkce a mírná zima drží ceny plynu relativně nízko již delší dobu a trh se nachází blízko dlouholetého minima z roku 2016.

V 17:00 budou oči investorů opět upřeny na energetický sektor, konkrétně na cenu ropy. Do trhu přijdou neobvykle ve čtvrtek nová data týdenní změny zásob US ropy. Analytici očekávají nárůst zásob ropy o bezmála 2,5M barelů.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.