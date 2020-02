Proběhly schůzky s možnými dodavateli nového bloku v Dukovanech

ČEZ spolu s vládním týmem se shodli na pěti potencionálních společnostech, které by měly zájem o výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. ČEZ se setkal s firmou Westinghouse, Rosatom, EdF, jihokorejskou KHNP a čínskou CGN. Cílem konzultace bylo zjistit, jaké modely společnosti používají pro své projekty a jaké by byly jejich silné a slabé stránky (ČTK).

Seznam společností zahrnuje oba pravděpodobné dodavatele v nadcházejícím výběrovém řízení (Westinghouse, Rosatom), takže se nejedná o žádné překvapení. Dohoda mezi ČEZ a státem by mohla být uzavřena během následujících týdnů, výběrové řízení by mohlo začít ještě v tomto roce a jeho konec se plánuje na rok 2022. Pro ocenění ČEZu a pro konečné rozhodnutí ohledně celého projektu budou rozhodující detaily rámcové smlouvy a poté podmínky nabídnuté dodavatelem.

Petr Bártek, analytik České spořitelny