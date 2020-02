Svět se obrátil naruby, věřitel platí dlužníkovi

Eva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která od ledna 2018 předsedá Národní rozpočtové radě. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady České národní banky, od srpna 2014 pak působila jako hlavní ekonomka České bankovní asociace. V 90. letech se podílela na řadě studií, které se věnovaly transformaci české ekonomiky, absolvovala rovněž krátkodobé stáže v zahraničí. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Je členkou vědeckého grémia České bankovní asociace, členkou Vědecké rady Národohospodářské fakulty, pracovala v předsednictvu České společnosti ekonomické. Na Národohospodářské fakultě VŠE přednáší makroekonomickou analýzu, publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Se Štěpánem si v podcastu povídali o aktuálních problémech v ekonomice a jejich možných řešeních.

V rozhovoru s ní se dozvíte:



Co vše má Národní rozpočtová rada na starost a jak hospodaří Česká republika?

Jak záporné úrokové sazby ovlivňují ochotu zadlužovat se a jaké to má dopady na investice?

Zda je český důchodový systém udržitelný a jaké úpravy by mu prospěly?

Jak probíhalo rozhodování o devizových intervencích?

Zda by Česká republika měla přijmout euro.