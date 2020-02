Zlato prorazilo hranici 1 600 USD za unci. V eurech je nejdražší v historii

Koronavirus rozkolísal druhou největší světovou ekonomiku. Hrozba splasknutí čínské bubliny žene cenu zlata na rekordní hodnoty. V letošním roce je to již podruhé, co se zlato přehouplo nad 1 600 USD za unci. První výrazný růst způsobila potyčka mezi USA a Íránem na začátku roku. Tentokrát si však zlato svou novou pozici drží podstatně pevněji.

Rekordně slabé euro již v lednu poslalo cenu zlata nad hranici 1 400 EUR za unci. Dnes stojí unce v přepočtu na české koruny přes 37 200 Kč. To je více, než v roce 2011, kdy vrcholila zatím poslední krize. O dalším vývoji napoví tvrdá data a výhledy velkých světových firem a rovněž statistiky z největších ekonomik dotčených aktuálním děním (USA, Číny, Německa a eurozóny).

Koronavirus se během pár týdnů stal globální hrozbou. Počet obětí podle agentury Reuters přesáhl v pevninské Číně hranici 2 000, nakažených je přes 74 000. Úmrtnost je podle nové studie čínských vědců 2,3 procenta. To je výrazně méně než u předchozí epidemie SARS z let 2002 a 2003. Pro představu, tento blízký příbuzný dnešní infekce způsobil celosvětově škody za zhruba 50 miliard dolarů. To v kontextu celosvětového HDP, které činí odhadem 86 bilionů USD (po přepočtu na české koruny neuvěřitelné 2 biliardy korun), působí opravdu zanedbatelně.

Proč je tedy koronavirus jedním z nejsilnějších prorůstových faktorů pro zlato, ale i pro jiná aktiva považovaná za „bezpečné přístavy“ v době recesí? Důvod je prostý, dnes je situace jiná než před sedmnácti lety. Světové trhy již delší dobu čekají, kdy recese přijde a co bude jejím spouštěčem. V Číně se dnes kvůli protiepidemickým opatřením nezavírají jen továrny. Zavírají se i lidé do karantény, a to jak nedobrovolně (v oblasti, kde platí karanténa), tak dobrovolně (v oblasti mimo ni). Čínské továrny nefungují, nedodávají svým zahraničním odběratelům a tím brzdí nebo zavírají další továrny, které bez součástek nejsou schopny vyrábět. Lidé zavření doma méně nakupují a odbyt čínským i západním firmám klesá.

Minulý rok byl pro zlato velmi silný. Díky hrozbě uvalení cel na čínské zboží rostla cena žlutého kovu až za hranici 1 500 USD za unci. Náznaky dohody mezi USA a Čínou utlumily na podzim zájem o zlato jen minimálně. Prorůstové faktory nezmizely a investoři zůstali ve střehu. Pravdou je, že obchodní válka dvou největších ekonomik světa byla jen jedním z potenciálních možných scénářů, jak se může světová ekonomika zadrhnout a dostat se do recese. A investorům jde především o to, jak během recese uchránit majetky. Zlato se zdá být jednou z vhodných cest.