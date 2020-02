CHN: Centrální banka snížila sazby

Nicméně další snížení by klidně mohlo následovat. Čeká se, že by čínská centrální banka mohla snížit v následujících měsících sazby klidně o dalších 20-30 bodů. A vedle toho může čínská CB přidat další opatření jako snížení povinných rezerv nebo zajistit dostatečnou likviditu pro banky.

Čínská centrální banka snížila úrokové sazby s cílem podpořit ekonomiku zasaženou koronavirem . Krok to je zatím jen spíše kosmetický, když hlavní jednoroční sazba šla dolů z 4,15 % na 4,05 % a 5letá z 4,80 % na 4,75 %.

Začíná se mluvit o dopadu do růstu čínské ekonomiky

Pokud by se podařilo dostat virus pod kontrolu a od 2Q

souladu s tím, co naznačují různé předstihové ukazatele).

na světovou ekonomiku bude relativně mírný. A navíc by se

Pokud by ale virus zastavil výrobu na delší dobu a kvůli nedostatku dílů by se snížil světový obchod, světová ekonomika by začala mít problém.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny