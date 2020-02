Benzín i nafta zlevňují, cena ropy narůstá

"Koronavirus přinesl mnoho utrpení a obětí na životech. V mezinárodním obchodě napáchal mnoho zmatků a ztrát. Na všem zlém je však i něco dobrého. Čeští řidiči mohou kvůli problémům způsobeným koronavirem tankovat levněji. Nižší poptávka po ropě se totiž odrazila v nižších cenách pohonných hmot," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V uplynulém týdnu docházelo k dalšímu snižování cen pohonných hmot. Díky vývoji na světových trzích s ropou měli pumpaři příležitost nakoupit své zásoby za nižší ceny. Nyní dochází ke konkurenčnímu boji, což stlačuje ceny na čerpacích stanicích dolů. Pumpaři však stále mají dostatečné marže a neměli by mít se snižováním cen benzínu a nafty výrazné problémy po dobu následujících dvou týdnů.



Na ropném trhu se pokles cen změnil v razantní růst. Zatímco před týdnem se ropa Brent obchodovala kolem 55 dolarů za barel, dnes již atakuje hranici 59 dolarů za barel. To je nejvíce za celý únor letošního roku. Ani současný cenový nárůst však nedokázal vrátit ceny ropy do pásma nad 60 dolarů za barel, ve kterém jsme se pohybovali od října 2019 až do ledna 2020.





Českým řidičům příliš nepomáhá vývoj na měnovém trhu. Koruna vůči dolaru poprvé v letošním roce oslabila tak, že se kurz dostal nad úroveň 23 korun za dolar. Slabá koruna prodražuje dovoz ropy, která se na trzích obchoduje v dolarech. Vezmeme-li v úvahu růst ceny ropy a oslabování kurzu koruny, je možné, že se trend snižování cen na čerpacích stanicích na konci února zastaví.



Mezinárodní energetická agentura (IEA) minulý týden uvedla, že problémy kolem koronaviru budou v prvním čtvrtletí letošního roku způsobovat denní pokles poptávky po ropě o 435 000 barelů. To by znamenalo první čtvrtletní pokles poptávky po ropě od finanční krize v roce 2009. Počet nově nakažených koronavirem na pevninské Číně se poprvé od ledna snížil pod úroveň 2 000 lidí za den. Ačkoli je příliš brzy, abychom mohli říct, že ohnisko nákazy bylo potlačeno, trhy přijímají tuto informaci s nadšením. Na ropném trhu je rovněž třeba brát v úvahu, že kartel OPEC a jeho spojenci uzavřeli dohodu o snížení produkce ropy o 1,7 milionu barelů za den, která bude platit do konce března.