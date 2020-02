APS: V doplňkovém penzijním spoření loni přibylo 18% lidí

Zdroj. TZ Asociace penzijních společností



Doplnění redakce:

Průměrná úložka klienta se pohybuje kolem 700 Kč. To indikuje, že většina klientů by si touto cestou naspořila na důchod cca 90 - 100 000 Kč, což by vystačilo na 1-2 roky.