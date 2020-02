SAP: Výroba motorových vozidel v ČR v lednu 2020 meziročně vzrostla o 2,8% r/r

Výroba motorových vozidel v Česku v lednu meziročně vzrostla o 2,6 % na celkových 118 872 ks. Nárůst produkce zaznamenali jak výrobci osobních automobilů (+ 2,8 %), tak autobusů (+ 7,4 %). Důvodem meziročního růstu je mix úspěšných modelů vyráběných v tuzemských automobilkách a nízký srovnávací základ v roce 2019.

Podle Zdeňka Petzla, výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu ukazuje výsledek produkce tuzemských automobilek i v roce 2020 především stabilitu. „Přes pokles registrací nových osobních vozidel na evropském trhu o 7,5 % je navýšení produkce českých automobilek pozitivní zprávou ukazující na kvalitu a popularitu vyráběných modelů u zákazníků, a to i přesto, že meziroční růst výroby je ovlivněn především horším vstupem automobilek do roku 2019. I když je v tuto chvíli těžké predikovat další vývoj v letošním roce, stagnující ekonomika, problémy v Číně i nejistota způsobená odchodem Velké Británie z EU mohou způsobit další ochlazování trhu. Na druhou stranu ale uvedení nových verzí doposud velmi populárních modelů od ŠKODA Auto či Hyundai, nebo investiční plány v TPCA, jsou pro český autoprůmysl příslibem do dalších let,“ uvedl Petzl.

Osobní automobily

V lednu letošního roku bylo vyrobeno celkem 118 475 automobilů, což znamená nárůst o 3 190 vozidel (+ 2,8 %). Oproti loňskému lednu, kdy rostla pouze kolínská TPCA, se v počátku roku 2020 dařilo všem třem tuzemským automobilkám. Největší ŠKODA AUTO vyrobila 76 250 vozidel (+ 1,9 %), nošovický Hyundai pak 21 100 automobilů (+ 5,0 %). Konsorcium TPCA i nadále pokračuje v úspěšném růstu s počtem 21 125 vyrobených kusů (+ 4,0 %). Také srovnání výroby v českých automobilkách vyznívá pro letošní leden pozitivně, kdy pouze v extrémně vydařených letech 2017 a 2018 sjelo z tuzemských závodů vozů více.

období 1. - 31.1. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Celková produkce: Osobní + LUV (M1 + N1) 118 475 ks 115 285 ks 130 258 ks 130 362 ks 111 763 ks 109 563 ks 101 900 ks 96 036 ks

Autobusy

Produkci autobusů se i nadále daří. Společnosti Iveco ČR a SOR Libchavy realizovaly společně se společností KH Motor CENTRUM Opava výrobu 376 autobusů, což je o 26 více než vloni (+ 7,4 %).

Firma Iveco ČR meziročně posílila ve výrobě na 356 ks autobusů, SOR Libchavy vyrobila v lednu letošního roku 18 autobusů, tedy o čtyři více než v loňském roce (+ 28,6 %).

Motocykly

V týneckém závodu JAWA Moto bylo zatím vyrobeno 21 motocyklů. Výroba motocyklů ve firmě v jednotlivých měsících i letech výrazně osciluje v závislosti na získání zejména exportních zakázek.

* Celkové statistiky výroby a odbytu včetně nákladních vozidel, přívěsů a návěsů budou publikovány kvartálně.



Mgr. Vojtěch Severýn

Sdružení automobilového průmyslu