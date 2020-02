Adidas: Aktivita v Číně se propadla o 85% meziročně

Německý výrobce sportovního oblečení Adidas varoval, že negativní vlivy nákazy koronavirem v Číně dramaticky snížily tamní aktivitu a to až o 85%. Čínská ekonomika platí za jedno z hlavních center sportovního sektoru s velkým množstvím produkce sportovního zboží v zemi. Adidas generuje obvykle až cca 1/3 svých tržeb na asijských trzích a kvůli nákaze uzavřel dočasné podstatnou část svých obchodů v zemi.Podle vedení společnosti se situace v Číně rychle mění a vyvíjí a proto je jen velmi obtížné jakkoli odhadnout reálné dopady nákazy na celoroční výsledky. Více informací by měla mít firma k dispozici spolu s výroční zprávou za hospodaření v roce 2019, jež by měla být zveřejněna v polovině března.Varování směrem k aktivitám v Číně vydala také Puma.