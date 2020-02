Zvýšení životního minima 2020 - kde to poznáte?

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prosadila nařízení vlády, kterým se od 1. dubna 2020 zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2%. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3.860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2.490 Kč.



Co je životní a existenční minimum?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.



Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní a ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.

Valorizace životního a existenčního minima

Dle zákona může vláda částky životního a existenčního minima zvýšit nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby za podmínky, že příslušný nárůst cen je alespoň o 5 %. Vláda může částky životního a existenčního minima též zvýšit nařízením v mimořádném termínu.

Výše životního a existenčního minima se nezměnila od roku 2012, ačkoliv podmínka 5% růstu indexu cen byla splněna již v roce 2014. Vlády v předchozích letech využívaly toho, že jde dle zákona o možnost zvýšení částek minima, nikoliv o povinnost.

Zvýšení částek životního a existenčního minima o 13,2% má tedy podle ministryně Maláčové alespoň dorovnat inflaci od roku 2012.





Zvýšení částek životního a existenčního minima od dubna 2020

Zvýšení částek životního a existenčního minima uvádíme v tabulce:



Příklady částek životního minima společně posuzovaných osob od 1.4.2020:

Životní minimum společně posuzovaných osob rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let bude 3.550+1.970=5.520 Kč měsíčně (tj. celkové zvýšení o 640 Kč).

Životní minimum společně posuzovaných osob čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku 12 a 9 let bude 3.550+3.200+2.420+2.420=11.590 Kč měsíčně (tj. celkové zvýšení o 1.340 Kč).

Zvýšení dávek v návaznosti na růst životního či existenčního minima

Od životního minima se mimo jiné odvíjí i hranice příjmů, od níž vzniká nárok na některé dávky závislé na výši příjmů žadatele (nebo společně posuzovaných osob).



Dávky, které se odvíjí od životního či existenčního minima a od dubna 2020 dojde k jejich zvýšení jsou:



přídavek na dítě,

porodné,











Částka životního minima hraje také významnou roli v případě exekucí a osobního bankrotu, jelikož se na jejím základě určí tzv. nezabavitelná částka. Se zvýšením životního minima zbyde dlužníkům více peněz, které jim nesmí být strženy ze mzdy.

V současné době se nezabavitelná částka vypočítává z výše životního minima a tzv. normativních nákladů na bydlení. Výsledná částka se rovná 2/3 součtu obou veličin.

Nezabavitelná částka jednotlivce se tak od 1. dubna 2020 zvýší z 6.608 Kč na 6.908 Kč.