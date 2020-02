100 dolarů za půl hodiny. Palladium poráží další rekord

Rekordní rally na palladiu pokračuje. Jeho cena dnes překročila 2800 USD za unci a od začátku roku přidává už více než 40 %. Důvodem jsou obavy z nedostatku drahého kovu, který velkou měrou končí v katalyzátorech aut. Trhy se obávají, že tvrdší pravidla na ochranu životního prostředí povedou k vyššímu využití tohoto kovu v osobních a nákladních vozech. To by znamenalo další drancování světových dodávek, které už tak horko těžko uspokojují poptávku.

Ta narůstá především v Číně, která zpřísňuje regule na ochranu ovzduší, zvyšuje využití palladia v autech – a měla by podle všeho dohánět nejnovější útlum v prodejích, uvedl Vivek Dhar, analytik Commonwealth Bank of Australia.

Společnost Anglo American Platinum předpokládá, že nedostatek kovu dosáhne 1,9 milionu uncí z 1,1 milionu v loňském roce.

Cena palladia na spotovém trhu dnes poskočila až o 8,4 % na rekordních 2849,61 USD za unci. Během pouhých 30 minut se cena zvedla o 100 dolarů.

Vývoj ceny palladia za posledních 6 měsíců...

...a za posledních 5 dní:





Rally mohou pohánět stimulační opatření v Číně, stejně jako očekávání, že vysoké ceny tu s námi budou i nadále. "Investoři někdy hledají důvod k ospravedlnění nákupu aktiva, i když ceny již masivně vzrostly, “ uvedla stratéžka banky ABN Amro Bank NV Georgette Boele. "Zlato a palladium obvykle takto nahoru neutíkají. Investoři tentokrát doufají, že toto je nová norma."

Dodávky palladia ovšem zaostávají za poptávkou už skoro deset let, podotkl Bloomberg. Palladiu se nedaří zbavit se pověsti vedlejšího produktu vzhledem k platině nebo niklu, takže producenti (největším je ruský MMC Norilsk Nickel PSC, kov se ale těží i v JAR) nedokážou na pohyby cen reagovat tak rychle. Ba právě naopak, letošek by mohl být už devátým rokem v řadě, kdy produkce nebude stačit poptávce. Některé automobilky by se sice mohly snažit nahradit palladium něčím jiným, nic ale nenasvědčuje tomu, že by se tak dělo. V katalyzátorech dieselových aut se většinou používá platina, výzkum ale ukazuje, že je zapotřebí další technologický pokrok, než bude schopná dosahovat stejné výkonnosti jako stávající katalyzátory na bázi palladia, říká Johnson Matthey Plc., která zařízení vyrábí.

Cena zlata se pohybuje v blízkosti nejvyšších hodnot od roku 2013, na které se uprostřed geopolitického napětí vyšplhala už v lednu. Počátkem minulého měsíce se žlutý kov vyšvihl až na 1611,42. Dnes se podle dat Bloombergu ze spotového trhu vyhoupl zatím až na více než 1609 USD za unci.

Zlato žene nahoru něco jiného, totiž epidemie nového typu koronaviru a s nimi spojená nouzová zdravotní opatření. Investoři do zlata zkoumají, jaké by mohly být dopady choroby na hospodářský růst a zájem o třídy aktiv s větší mírou rizika než zlato, kteé se považuje za bezpečný přístav. Už dnes večer by mohl být v centru pozornosti záznam z posledního zasedání americké centrální banky (Fed), která před nedávnem uvedla, že účinky viru představují “novou hrozbu” pro ekonomickou prognózu.

Zlato od začátku roku stouplo zatím o 6 %. Vývoj ceny za posledních 6 měsíců ukazuje graf níže:

Zdroje: Bloomberg, patria.cz