Pimco: Pokud se nespustí finanční akcelerátor, bude líp

Je to již více než deset let, co finanční krize, částečně vyvolaná prasknutím realitní bubliny, uvrhla americkou ekonomiku do recese. Ekonom Joachim Fels ze společnosti Pimco si nyní klade otázku, co by mohlo vyvolat další propad. Předně připomíná, že „ekonomové nijak nevynikají v predikcích příchodu recese a už vůbec ne v odhadu toho, co ji vyvolá“. Jde totiž často o nečekané události, jakou může v současné době být i šíření koronaviru. Společnost Pimco čeká, že během roku 2020 dojde v americké ekonomice k určitému oživení, ale otázka recese je podle Felse i přesto relevantní. Už proto, že americké hospodářství roste již jedenáctým rokem v řadě.



Ekonom na základě diskuse se svými kolegy dospěl k názoru, že pokud by letos došlo k recesi, hlavní příčinou by mohl být úvěrový cyklus, a to v segmentu korporátních půjček. V roce 2017 a 2018 došlo k „významnému zvýšení nebankovních půjček menším společnostem, které nebyly schopny získat úvěr od bank. Úvěrový impuls (celková změna toku úvěrových financí, která vykazuje vysokou korelaci s růstem produktu) tak „dramaticky akceleroval“. Zmíněné menší společnosti také těžily z fiskální stimulace a globální expanze. V roce 2019 ale došlo k obratu, tempo růstu kleslo z 3 % na 2 %, půjčky soukromému sektoru téměř zamrzly a banky utáhly úvěrové standardy.



V následujícím grafu Pimco popisuje vývoj zmíněného úvěrového impulsu a celkové ekonomické aktivity. Slábnutí impulsu podle Felse naznačuje na krátkodobé zpomalení celé ekonomiky Podle ekonoma není ale zmíněné oslabení úvěrového impulsu tak velké, aby dlouhodoběji vyvážilo pozitivní vliv silného trhu práce a „zdravého spotřebitele“. Problémy by nastaly v případě, že by růstové ochlazení trvalo déle a zvýšila by se „zranitelnost rizikovějších segmentů úvěrového trhu“. Například dluhopisy s nízkým ratingem jsou koncentrovány u vysoce cyklických společností. A pokrizová regulace je nastavena tak, že banky v případě slábnoucího růstu omezí poskytování úvěrů . I přes tato rizika Fels opakuje, že v základním scénáři jeho společnost počítá s tím, že růst se během roku 2020 zvedne. Nedojde tedy k tomu, že by „zapůsobil finanční akcelerátor a spustil další recesi“. Vývoj na úvěrových trzích ale vyžaduje pozornost.Ekonom zmiňuje i to, že na rozdíl od poslední finanční krize nyní vnímá realitní trh jako stabilizující prvek. V roce 2019 došlo k poklesu hypotéčních sazeb a to zvýšilo dostupnost bydlení . K tomu došlo k uvolnění standardů u hypotéčních úvěrů a klesla zásoba neprodaných domů, která narostla před poslední krizí. Podle ekonoma Spojené státy dokonce vstupují do období nedostatku bydlení , a to napříč celou zemí. Zásoby jsou totiž na nejnižších úrovních od roku 2000 a na druhou stranu se zvyšuje počet nových domácností. Pimco tak čeká, že ceny nemovitostí budou v následujících dvou letech růst v průměru o 6 % ročně.Zdroj: Pimco