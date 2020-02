Aukce kmitočtů: dvakrát se můžeme spálit, ale potřetí bychom byli hloupí

Aukce kmitočtů pro moderní sítě mobilních komunikací hýbe Českou republikou. A oprávněně – proč by právě čeští občané neměli mít nárok na levná mobilní data a nové služby, když už v mnoha vyspělých zemích je to naprostý standard! Téma se řeší mnoho let a shoda panuje vždy na tom, že změnu může přinést aukce nových kmitočtů. Není v dlouhodobém horizontu možné měnit legislativu nebo činit kroky usnadňující rozvoj digitální infrastruktury. V minulém roce to byla vládní a poslanecká iniciativa, která výrazně usnadnila podmínky pro změnu operátora, dále z dílny MPO tzv. Akční plán 2.0 urychlující připojení domácností a firem vysokorychlostním internetem, úspěšná dotační výzva MPO na připojení tzv. „bílých míst“ či nejnověji komplexní 5G strategie, jejíž naplňování už také můžete zaznamenat v mnoha ohledech v praxi.

Ale zpět k aukcím kmitočtů. Myslím, že není pochyb, že přidělení kmitočtového spektra, jakožto velmi vzácného zdroje, je vždy významnou příležitostí s digitálním trhem něco udělat. Organizaci aukcí má v ČR na starosti Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto nezávislý regulátor, který by měl samozřejmě sledovat i naplňování strategických cílů České republiky v této oblasti. Minimálně posledních 7-8 let panuje shoda, že jedním z těchto cílů je rozhýbat trh s mobilními daty, ideálně zvýšením konkurence právě na tomto trhu.

Jak dlouho je nám slibován 4. operátor?

Aukcí kmitočtů proběhlo za tu dobu několik. Vraťme se k té asi nejvýznamnější v posledních 10 letech a to k tzv. „4G aukci“, která proběhla nadvakrát v roce 2013. Už od roku 2012 se (za předsedy ČTÚ Pavla Dvořáka) hovořilo silně o čtvrtém operátorovi jako o jedné z hlavních priorit aukce. A byla i učiněna opatření – vyhrazení, národní roaming, velkoobchodní nabídka. Tehdy pásma 800, 1 800, 2 600. Aukce byla zastavena a zrušena, a to oficiálně z toho důvodu, že cena za kmitočty přesáhla racionální mez (tehdy více než 20 mld. Kč). Tedy nový operátor nepřišel.

Následně předseda ČTÚ Dvořák skončil a nahradil jej Jaromír Novák (který byl ale členem Rady ČTÚ už od roku 2012). Příprava aukce začala ihned a znovu se také ze strany ČTÚ vyvolávala očekávání, že přijde 4. operátor. Je snadné nalézt mnoho článků na internetu, kde se hovoří o novém operátorovi téměř jako o hotové věci. Zase základní parametry, jež měly zvýšit konkurenci: vyhrazení, národní roaming a velkoobchodní nabídka. Potenciální noví zájemci se nicméně rekrutovali už tehdy prakticky jen z českých zdrojů.

Ale jak víme ani tentokrát nikdo nepřišel. ČTÚ už o tom tolik nehovořilo, ale aspoň krátká noticka z médií (iDnes), ze té doby: Regulátor je spokojený - Podle předsedy ČTÚ Jaromíra Nováka měli noví zájemci v sedm dní trvající aukci ideální podmínky, přesto se rozhodli mobilní trh nerozšířit. I tak podle něj aukce splnila vytyčené cíle, tedy zejména umožnit rychlé vybudování internetové infrastruktury.

Skutečnost je ovšem jiná. Z hlediska rozvoje konkurence na trhu mobilních datových služeb došlo k zabetonování situace na několik dalších let.

Další příležitost se naskytla v roce 2016, kdy se do aukce dostaly zbývající části spektra v kmitočtech 1 800 a 2 600. Kmitočty možná ne tak klíčové jako 800 MHz, ale na druhé straně určitě využitelné pro mobilní služby a v neposlední řadě využitelné velmi dobře i v jejich dalších generacích. Také se tehdy mluvilo o novém operátorovi. Už tehdy byl zajímavý příklad ze Slovenska, kdy díky právě těmto kmitočtům přišel na trh nový operátor Swan, který pak prakticky z ničeho vybudoval síť dnes o více než půl milionu zákazníků. Pokud by se to analogicky stalo ve dvakrát větší ČR, měli bychom tu operátora s více než milionem zákazníků. Ten by jistě konkurenci napomohl. Zase lze nalézt články v médiích, že tentokrát by to mohlo se 4. operátorem vyjít…

Ani tentokrát to šéfovi ČTÚ Novákovi nevyšlo. Změny byla snad jen v to, že k „nepříchodu“ dalšího operátora se už raději moc nevyjadřoval. Na několik dalších let se opět vše zastavilo, přičemž drahá mobilní data se stávají stále větším problémem. Tedy dvakrát po sobě byla oprávněná očekávání zákazníků, že se něco změní, zklamána.

Paradoxně největší úspěch tak měla aukce, kde se o 4. infrastrukturním operátorovi vůbec nemluvilo. A to proto, že se dražilo čistě jen spektrum okolo 3,7 GHz vhodné pro 5G služby spíše s lokálním dosahem a v první fázi bez očekávání, že by nové subjekty, které jej získají, měly naplňovat roli klasického mobilního operátora. V této relativně „malé“ aukci, ale uspěli dva noví malí hráči. Oba následně spustili nové služby a pomalu nabírají zákazníky na služby, kterým trochu příliš vznešeně už říkají „služby 5G“. Ale zatím prakticky jen lokální a v rámci „připojení v místě“, nikoli v rámci reálných mobilních služeb.

Tedy shrnuto – za posledních 7 let tu máme tři aukce, z toho jedna byla nadvakrát a jen dvě ze tří aukcí měly potenciál něco na trhu změnit z hlediska rozsahu „vložených“ kmitočtů. Ani jednou se nic nestalo. Rozvoj trhu s mobilními daty se dostal do slepé uličky. Nedostatečná důslednost aukcí z minulých let se nám nevyplatila. Je patrné, že rychlé řešení, jak změnit trh ze dne na den, není.

A jsme v současnosti: na dlouhou dobu poslední aukce, která může vnést nějakou dynamiku na český trh, je tzv. „5G aukce“ na kmitočty 700 MHz a 3,5 GHz.

Jak nepromarnit poslední příležitost

Návrh aukce z pera ČTÚ prakticky kopíruje principy aukce z roku 2013. Kmitočty sice jiné, ale základní parametry stejné, žádná velká invence. Co tedy děláme dnes? Nepoučili jsme se z minulých nezdarů a opakujeme stejnou chybu. Aukce navržená ČTÚ prostě opakuje „osvědčený“ model. A jako obvykle v médiích čteme, že tentokrát už určitě přijde vysněný 4. operátor. Ale proč bychom tomu tentokrát měli věřit?

Uvědomme si, že přidělujeme extrémně cenné a nenahraditelné kmitočty na 15, čí spíše na 30 let! Protože licence přidělená ČTÚ na 15 let bude mít opci na prodloužení na dalších 15. Chceme opravdu dopustit, že se telekomunikační trh uzamkne v minulosti a zamezí tomu, aby se v ČR rozvíjela digitální ekonomika? Na 30 let?

Po všech debatách s panem předsedou nerozumím tomu, kde tentokrát bere jistotu, že opravdu přijde významný 4. operátor. Zatímco ČTÚ s nebetyčným klidem rozhlašuje, že nové podmínky aukce jsou atraktivní, zástupci MPO alespoň navštívili opravdu velké množství potenciálních zahraničních investorů a expertů. A přišlo jasné varování: takto připravená aukce nepřiláká nikoho silného.

Znovu zdůrazňuji, že jsme to primárně udělali my, nikoli ČTÚ, které v tom bylo velmi pasivní. Potkali jsme se s velkými i menšími světovými operátory, investory, zástupci regulátorů, relevantních ministerstev, experty…

Odpověď? Nikdo, ale opravdu vůbec NIKDO do ČR za těchto podmínek nechce vstoupit jako infrastrukturní operátor. Tuto zpětnou vazbu jsme se snažili dávat ČTÚ zhruba od června, nejdříve neformálně, pak skrze náměty do veřejné konzultace, následně (po další negativní reakci od potenciálních investorů) i v době před koncem roku, osobně i písemně. Zároveň MPO upozorňovalo, že aukce nenabízí ani žádný „plán B“, tedy opatření, která by pomohla rozhýbat trh v situaci, kdy významný hráč nepřijde. Návrhy v oblasti velkoobchodní nabídky jsou kosmetické, jinak nenabízí aukce reálně nic zásadního.

Zvláštní je, že jedinou významnější reakci, kterou vyvolala doporučení a náměty MPO vůči ČTÚ, bylo, že některé specifická média začala psát intenzivněji o tom, jak je MPO ve vleku cizích zájmů. Ale jakých? Proč? Jaké jsou pro to důkazy kromě několika zvláštních dojmů těchto médií? Samozřejmě žádné…

Možná někoho na ČTÚ zaskočilo, že MPO má v poslední době jasné strategie v digitalizaci (Digitální Česko, 5G strategie, Strategie umělé inteligence…), vlastní názor a reálně činí kroky k naplnění těchto cílů ve prospěch českých občanů. Jinak si opravdu těžko vysvětluji tu urputnou nechuť ČTÚ vnímat to, že s návrhem „5G aukce“ spějeme k dalšímu neúspěchu…

Tedy není možno říci, že by ČTÚ nevědělo od MPO, že riziko neúspěšné aukce se zvyšuje. Reakce byla vždy formální úřednická a v principu nikdy nepřijalo ČTÚ za své, že je potřeba se nad aukcí, která je tak významná pro budoucnost českých občanů, ještě pořádně zamyslet.

Ano, je jedna česká firma, která avizuje, že by zřejmě mohla být 4. operátorem. Abychom byli přesní: neavizuje to jenom tato firma, ale rovněž bezpečnostní služby, které důrazně varují, že příprava aukce neprobíhá standardně… Až příliš nebezpečně připomíná scénáře z let minulých. Po všech silných vyjádřeních ČTÚ jak tato aukce přivede silného 4. operátora tu tedy máme jednoho zájemce, menšího operátora. Nikoho příliš nezaráží, že formát aukce nedává smysl pro obchodní model nikomu dalšímu. Investorům z Evropy, Ameriky, Asie, ani expertům na telekomunikace z jiných zemí, kteří opravdu nemají žádné své zájmy v ČR… I kdyby to tak bylo, že tato firma zvažuje opravdu jít do aukce jako celoplošný infrastrukturní operátor, přijde opravdu? Nemáme tady varování z minulých let, kdy i velké finanční skupiny couvly na poslední chvíli?

Za možná stejně vážný problém, pak považuji, že návrh aukce ze strany ČTÚ nepřináší pohled dopředu. Nevnímá, jak bude vypadat telekomunikační (či spíše digitální) sektor za 5, 10, 15 let. Svět telekomunikací se mění a není to jen otázka příchodu 5G. Už na 4G sítích běží nové obchodní modely založené na práci s velkými objemy dat, mohutně se rozvíjí (pro ČR extrémně důležitá) oblast Průmyslu 4.0, také přichází doba umělé inteligence, atd. Životaschopné obchodní modely pro 5G, či v dohledné době již i 6G , budou nutně muset být postaveny na službách a aplikacích, nikoli jen na poskytování datových tarifů… Pokud to dopustíme, budou mít Češi opravdu stále drahé datové tarify. Kdo si přečetl naši novou 5G strategii, tak ví, že MPO podporuje právě to, ať v ČR vznikají služby a aplikace, které umožní rozvoj obchodních modelů budoucnosti právě zde. A to se stane jedině díky větší konkurenci v oblasti těchto služeb. Nemluvě o tom, že je potřeba výrazně jinak řešit otázku sdílení infrastruktury a přístupu k ní. V tomto ohledu současná aukce dle návrhu ČTÚ reflektuje uvažování roku 2010, možná 2005. Nikoli roku 2025 a dále… Tato příležitost se opravdu nebude pakovat.

Tedy právě v této souvislosti vláda ztratila jistotu, že ČTÚ pod vedením pana předsedy zajistí s dostatečnou mírou pravděpodobnosti naplnění cílů této země v oblasti rozvoje telekomunikací a digitální ekonomiky. Tedy cena mobilních dat na evropsky srovnatelné úrovni a rozvoj 5G v souladu se strategií. Je potřeba zdůraznit, že vláda neměla úmysl pana Nováka odvolat z Rady ČTÚ a ani to neudělala. Ale manažerské vedení úřadu a dynamika aktivity pana předsedy byly zcela neadekvátní tomu, jak je ČTÚ klíčovou institucí pro rozvoj digitální ekonomiky ČR.

Neúspěch aukce, který byl vysoce pravděpodobný, by měl pro Česko nenapravitelné důsledky. Vláda proto upřesnila zadání, aby ČTÚ připravilo aukci, která naplní výše uvedené klíčové dva cíle (dosažení ceny mobilních dat na evropsky srovnatelnou úroveň a efektivní rozvoj sítí a služeb 5G v souladu s 5G strategií). Věříme, že je možné toto zadání naplnit a v krátké době připravit aukci, která opravdu pomůže rozvoji české digitální ekonomiky a lepšímu životu občanů České republiky. Spálit se můžeme, jednou, možná dvakrát, ale potřetí to nelze dopustit. Křik zhrzených zprostředkovatelů, kteří hájí „nezávislost“ a „odbornost“ ČTÚ a jejího bývalého předsedu Nováka je jen potvrzením, že jsme udělali nejlepší možný krok.

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace