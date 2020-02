Zájem o hypotéky klesá už čtvrt roku v řadě, Průměrná výše úvěru přesáhla 2,6 milionu Kč

Nízký zájem o hypotéky po mizerném loňském roce pokračuje i letos. V lednu opět došlo ke snížení počtu uzavřených hypoték, jde tak o třetí meziměsíční pokles v řadě. V prvním měsíci letošního roku banky uzavřely celkem 6491 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 16,88 miliardy korun. Oproti prosinci loňského roku klesl počet smluv o 583 a objem poskytnutých hypoték o více než 1,1 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat ukazatele Fincentrum Hypoindex.

Leden patří z pohledu hypotečního trhu vždy k těm slabším měsícům roku, proto pokles tolik nepřekvapuje. Zajímavější tak jsou jiná čísla. Například to, že průměrná výše hypotéky neustále roste, aktuálně překonala 2,6 milionu korun a vytvořila tak nový rekord. O rok dříve si lidé průměrně půjčovali necelé 2,3 milionu korun, v lednu 2018 dokonce 2,12 milionu korun. O 1,75 milionu korun v lednu 2015 ani nemluvě.

Dokládá to, že ceny nemovitostí výrazně rostou. Jen nové byty v Praze loni zdražily o 6,4 procenta na 103 413 korun za metr čtvereční. Růstu cen nemovitostí nezabránily ani restrikce České národní banky (ČNB), která od podzimu 2018 výrazně zpřísnila podmínky pro získání hypotéky. Kvůli nim se hypoteční trh loni propadl o více než pětinu. Dostupnost bydlení se ale nijak nezlepšila, spíše naopak.

Další zásadní ránu už tak těžce zkoušenému hypotečnímu a zároveň i realitnímu trhu zasadila ČNB letos na začátku února, kdy zvýšila základní úrokové sazby, což by mělo zdražit mimo jiné i hypotéky. Průměrná hypoteční sazba se už od loňského října držela pod hranicí 2,4 procenta. To by se mohlo rychle změnit. Už na začátku roku hypotéky zdražila hned šestice velkých bank a dá se očekávat, že další se v návaznosti na rozhodnutí centrálních bankéřů rychle přidají. V následujících měsících nás tak čeká další růst průměrných úrokových sazeb u hypoték doprovázený stále nízkým zájmem o tento typ financování nemovitostí. Přísné podmínky pro získání hypotéky totiž se zpomalováním celé ekonomiky a neklesajícími cenami nemovitostí splní stále méně lidí.

