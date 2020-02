Budoucnost měnové politiky aneb nízké sazby jsou symptomem hlubších problémů globální ekonomiky

své obavy o účinnost měnové politiky již před nedávnem.

Nyní se k němu přidala bývalá guvernérka Federálního

rezervního systému Janet Yellnová, která pro Financial

Times uvedla: „I worry about low interest rates because

they are a symptom of a deeper problem in the global

economy. And it has put central banks in a position where

they don't have a lot of ammunition. If we have a serious

recession, we're probably not going to be able to count on

central banks to offer up a significant response.“





Dosluhující guvernér Bank of England Mark Carney vyjádřil