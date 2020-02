Ministryně Maláčová chce zvýšit odvody živnostníků. Kvůli důchodům

Podle Komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, platí živnostníci (OSVČ) příliš nízké důchodové pojištění. Proto navrhuje zvýšení odvodů.

Výpočtový základ by tak již nečinil polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale hned 75 %. Minimální vyměřovací základ by se tak u hlavní činnosti zvýšil z 25 % průměrné mzdy na 40 %.

Například OSVČ, která měsíčně utrží v průměru 30 tisíc korun a uplatňuje 60% výdajový paušál, zaplatí na měsíčním odvodu o 60 % více. Místo 2 544 Kč tak zaplatí 4 069 Kč.

Tato úprava by nejvíce zasáhla především drobné živnostníky, pro které by změna mohla být až likvidační. Živnostníci s vyššími příjmy by totiž nečelili tak výraznému navýšení odvodů, úprava by pro ně představovala pouze ztížení podmínek podnikání.