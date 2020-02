CETV má i přes oznámené převzetí několik nových akcionářů

Příští čtvrtek 27. února budou akcionáři společnosti Central European Media Enterprises (dále jen CETV) posvěcovat na valné hromadě převzetí firmy ze strany skupiny PPF. Bude to první ze dvou hlavních kroků, který dále přiblíží konec titulu také na pražské burze. Čekat se pak již jen primárně bude na schválení transakce ze strany regulačních orgánů.

Vzhledem k majoritnímu podílu AT&T v mediální firmě se schválení prodeje zdá být jen formální záležitostí. Před pár dny nicméně došlo k poodkrytí akcionářské struktury, která působí více než zajímavě. Institucionální investoři museli na americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) nahlásit do poloviny února stavy svých portfolií k 31.12.2019. V návaznosti na zmiňované převzetí údaje ukázaly poměrně logický odchod řady akcionářů v závěru roku, avšak na druhou stranu se objevila řada nových s nemalým počtem akcií. Jen mezi 15. největšími minoritními akcionáři lze nalézt hned 5 firem, které ještě ke konci 3. čtvrtletí nevlastnili jedinou akcii CETV!

Největším minoritním akcionářem by každopádně měla nadále být skupina BlackRock. A to nejen z hlediska údajů nahlášených na SEC a uvedených níže v tabulce, ale také dle regulatorních hlášení. BlackRock je vůbec jednou z mála společností, která poměrně často reportuje podíl na hlasovacích právech. Nejnovější údaj ze 7. ledna uvádí dokonce vlastnictví 7,6 mil. akcií CETV, navíc dále především vlastnictví téměř 5 mil. „akcií“ prostřednictvím CFD (Contract For Difference). Zkrátka BlackRock kontroluje téměř 5 % z obchodované emise.

Přehled akcionářské struktury CETV k 31. 12. 2019, resp. změn ve 4Q (TOP 15)





Zdroj dat: Nasdaq

Druhým největším akcionářem by měla být banka Goldman Sachs. Na jejím účtu v posledním čtvrtletí loňského roku přibylo 1,275 mil. akcií na celkových více než 5 mil. akcií CETV, tj. 2%. Z její strany však nikdy k nahlášení výše hlasovacích práv nedošlo. Měla by tak akcie CETV držet, alespoň z většiny, jen coby custody, tedy pro jiné klienty. Podobně by na tom, vzhledem k nenahlášení, měla vlastně být i většina ostatních firem.

Podíl na hlasovacích právech nenahlásila ani americká Alpine Associates Management, která je největším novým akcionářem. Nakoupených více než 3,3 mil. akcií CETV přitom právě také překonává pro report jinak zákonnou procentní hranici, když se jedná o podíl přes 1,3 %.

Přes procentní hranici se dostala také jedna z největších investičních skupin Vanguard. Vlastně déle stabilním výrazným akcionářem možno zmínit společnosti Price T Rowe Associates či State Street.

S téměř procentním podílem se nově mezi akcionáři objevil správce aktiv Candriam Luxembourg či s nevelkým odstupem skupina Gabelli Funds, u které si lze otevřít účet pro obchodování na amerických trzích. Každopádně CETV přilákalo v posledním čtvrtletí celkem 35 úplně nových akcionářů, na jejichž účtech se v souhrnu objevilo přes 16,6 mil. akcií, tedy 6,6 %. Jak je patrno níže z přehledu, většinu z toho nicméně drží jen prvních několik firem…

Přehled jen nových akcionářů CETV ve 4Q 2019 (TOP 15)





Zdroj dat: Nasdaq

Pozornější čtenáři si jistě všimli v závěru přehledu uvedené společnosti Kellner Capital, která logicky zaujme svým jménem. Tato americká společnost by však neměla mít majetkově nic společného s šéfem skupiny PPF Petrem Kellnerem. Jedná se jen o shodu jmen, resp. byla totiž založena již v roce 1981 a nadále ji šéfuje George Kellner.

Každopádně kdo je konečným vlastníkem akcií CETV na účtech zmiňovaných zejména nových akcionářů, můžeme jen spekulovat…

Kdo již loď opustil?

Víceméně rozhodnutý osud mediální společnosti na akciovém trhu evidentně přiměl řadu investorů již nečekat na definitivní verdikt a raději se poohlédnout po jiných investicích. Kompletně své portfolio od akcií CETV „vyčistilo“ v závěru roku na 22 společností, když se v souhrnu zbavily téměř 3,6 mil. akcií. Vedle toho řada firem prodala jen část pozic.

Každopádně za největšího prodejce akcií CETV lze v minulém čtvrtletí vyhodnotit nizozemskou investiční skupinu NN. Zbavila se 1,97 mil. akcií CETV. Zmínit lze, že nevydržel již například dlouhodobý americký akcionář FMR, resp. tedy skupina Fidelity.

Přehled největších prodejců akcií CETV ve 4Q 2019 (TOP 15)





Zdroj dat: Nasdaq

Právní tahanice

Jak už jsme také dříve informovali, do dohodnuté koupě mediální společnosti ze strany skupiny PPF by mohli ještě zasáhnout právníci zejména asi velkých akcionářů. V dané věci hned v úvodu října vyzvalo k aktivitě akcionářů hned několik právních firem specializujících se na akvizice a jejich ocenění.

Dle veřejně dostupných zdrojů se v poslední době posun udál asi jen u právní firmy Rigrodsky & Long. Ta u soudu v USA pro okres Delaware podala tento měsíc jménem akcionářů CETV žalobu v souvislosti se zmiňovaným převzetím. Zmiňuje porušení zákona o burze cenných papírů z roku 1934, když primárně cílí v souvislosti s vyjednávaným prodejem na činěné kroky představenstva CETV. Zejména se mělo jednat o opomíjené zveřejňování finančního výhledu.