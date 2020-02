Na černou listinu byly dopsány čtyři země

"Příznivci brexitu, kteří si přáli, aby se Spojené království po odchodu z Evropské unie stalo daňovým rájem, neměli svůj plán promyšlený. Evropská unie by potenciálně mohla Spojené království zařadit na černou listinu a tím odlákat kapitál z ostrovů na kontinent. To by bylo pro Spojené království ekonomicky zničující," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Evropská unie na jednání ministrů financí doplnila svou černou listinu daňových rájů o Kajmanské ostrovy, tichomořský stát Palau, Panamu a Seychely. Kompletní seznam nyní obsahuje 12 zemí. Kromě výše zmíněných jsou na seznamu Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago, Vanuatu.



Zemím na černé listině jsou přísněji kontrolovány transakce, které provádí s Evropskou unií. Rovněž jim je poškozena reputace, což může vést k odlivu kapitálu do zemí s lepší pověstí. Investoři nestojí o důkladné kontroly ze strany Evropské unie, což je může motivovat k převodu kapitálu jinam.





V souvislosti s diskusí kolem černé listiny zazněl názor, že by na seznam potenciálně mohlo být dopsáno i Spojené království. Německý poslanec Evropského parlamentu Markus Ferber z CSU upozornil, že vize některých příznivců brexitu o Spojeném království jako daňovém ráji nikdy nebude fungovat. Pokud prý britská vláda učiní ze Spojeného království daňový ráj, budou Britové dopsáni na černou listinu a tím bude jejich snaha zmařena.



Evropská unie za poslední dva roky prozkoumala daňové systémy v 95 zemích. U většiny zemí bylo shledáno, že dodržují požadované standardy, které spočívají především v daňové transparentnosti, spravedlnosti a reálnosti hospodářské aktivity. Konstrukce černé listiny již vedla k odstranění více než 120 škodlivých daňových předpisů po celém světě.