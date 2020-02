Graf dne: Short interest na S&P 500 se pohybuje v blízkosti nejnižších úrovní od roku 2007

Akcioví obchodníci se bojí spekulovat na pokles amerických akcií. Takto zjednodušeně by se dal interpretovat pokles indikátoru "Short Interest" ETF indexu S&P 500 na nejnižší úrovně od roku 2007. Short Interest ukazuje celkový počet shortovaných akcií indexu, které dosud nebyly pokryty či vypořádány. Jedná se o ukazatel sentimentu na trzích. Jeho vzestup znamená rostoucí sázky na pokles indexu nebo a obráceně. Interpretace růstu či poklesu Short Interestu však není jednoznačná. Přestože trh nečeká pokles akciového trhu, tak někteří obchodníci by mohli současnou nízkou hladinu Short Interestu interpretovat jako signál ke vstupu do shortu. Od té doby, kdy se Short Interest na ETF S&P 500 nacházel na podobných úrovních jako dnes (přelom 2017 - 2018), však index S&P 500 vyrostl přibližně o pětinu!





Graf: Short Interest na indexu S&P 500 klesá s menšími přestávkami už od roku 2015. Naopak akciový index dobývá historické úrovně. Zdroj: Bloomberg