Koronavirus update: Počet nakažených 72 400, počet úmrtí téměř 1900, Singapore Airlines dočasně ruší část spojů

Podle agenturních zdrojů se počet nakažených koronavirem COVID-19 celosvětově zvýšil na cca 72 400 a počet úmrtí se rozrostl na téměř 1 900 osob.Podle aktuálních statistik má nákaza v cca 81% případů celkově lehčí průběh, 13,8% případů je vážnějších a cca 4,7% případů vyžaduje intenzivní péči, smrtí končí 2,3% případů.Nejvíce rizikovou skupinou jsou pacienti nad 60 let věku. Pravděpodobnost úmrtí pro starší 80 let se pohybuje kolem 14,8%. Celkově riziko zvyšují jiné zdravotní komplikace jako například problémy s oběhovou soustavou.Japonsko oznámilo, že na výletní lodi společnosti Diamond Princess se počet nakažených zvýšil o dalších 88 na celkových 542. Celkem na lodi je 2 402 cestujících.Francouzský ministr zdravotnictví varoval, že existuje určité riziko, že by mohla čínská nákaza přerůst do globální pandemie.Analytici ratingové agentury Moody´s snížili své odhady pro letošní růst čínského HDP z 5,8 na 5,%. Nákaza by celkově měla mít poměrně vážné dopady nicméně ty by měly být pouze časově omezené.Podle agentury budou negativně zasaženy také ekonomiky Macaa a Hong Kongu, které mají s čínskou ekonomikou nejužší vazby.Singapore Airlines oznámily, že kvůli znatelnému poklesu poptávky cestujících dočasně omezí některé linky a spoje. Mezi takto omezenými spoji jsou destinace jako New York , Los Angeles, Seattle, Paříž , Frankfurt, Londýn , Tokyo, Soul, Jakarta, Taipei, Kuala Lumpur a Sydney.Zdravotníci zkrátili dobu potřebnou pro testování viru z několika dnů na pouhých několik hodin.Podle agenturních zpráv v Číně obnovilo svou produkci cca 80% z celkových cca 20 000 kontrolovaných státem. Více jak 95% obnovení činnosti hlásí sektory jako telekomunikace, energetika a doprava Apple oznámil, že kvůli koronaviru snižuje svůj výhled pro výsledky v 1Q tohoto roku.Výhledové varování vydala také australská těžební společnost BHP. VW oznámil pozdržení obnovení produkce některých čínských továren.