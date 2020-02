Akcie ČEZ: Atraktivní ocenění a lepší dividenda, než je v sektoru běžné

Poté, co se na úrovni valuací otevřela mezera mezi evropským indexem akcií firem z odvětví veřejných služeb a cennými papíry ČEZ, by největší česká energetika mohla být pro investory zajímavou příležitostí. Akcie ČEZ by se proto mohly vracet k úrovni 550 Kč, pro investory nadále atraktivní je také vyplácená dividenda, říká Ronald Schubert ze společnosti WOOD & Company.

Další článek: Americké akcie: Mladí by neměli platit 30násobek zisků za cenné papíry svých prarodičů