JPMorgan: Rekordy na evropských akciích zůstanou a rozšíří se

Evropské akciové tituly se obchodují na čerstvých rekordních maximech a podle stratégů americké investiční banky JP Morgan by růstová party spíše opomíjeného regionu nemusela mít brzký konec.

Panevropský index Stoxx 600 uplynulý týden uzavřel na historickém vrcholu díky výsledkovému optimismu, který převážil obavy z šíření epidemie koronaviru. Podle analytiků JP Morgan je signifikantní fakt, že index vzrostl o přibližně 8 % nad hranici 400 bodů, protože v předchozích letech dosažení této mety následovaly měsíce výrazných ztrát.

Tentokrát by to ale mělo být jiné, myslí si americká banka. Na rozdíl od minulosti, výrobní sektor eurozóny se začíná odrážet směrem vzhůru, čímž poskytuje příznivé podhoubí pro další postup evropských akcií. Růst má navíc prostor k dalšímu šíření, na historických maximech se totiž obchoduje jen 23 % akciových titulů vedených v indexu Stoxx 600 a čtyři indexy evropských států.

„Pro data v prvním čtvrtletí existuje potenciál pro krátkodobé narušení způsobené koronavirem, my ale zůstáváme pozitivně naladěni ohledně globálního ekonomického cyklu. Nadále tvrdíme, že recese v USA je před prezidentskými volbami nepravděpodobná,“ říká stratég JP Morgan Mislav Matejka. „Rozsah růstu by se mohla lehce rozšířit.“

Rally globálních akcií byla doposud odolná vůči obav z šíření koronaviru, investoři rizikovější třídy aktiv nadále kupují podpořeni optimismem, že ekonomický dopad epidemie bude omezený. Zatímco se evropská měna vůči dolaru obchoduje na nejnižších úrovních od roku 2017, ekonomická makrodata jsou pro investory o něco povzbudivější. Lednová data z výrobního sektoru zemí eurozóny mírně předčila prvotní odhady.

Stratégové JP Morgan na konci září navýšili své hodnocení akcií zemí eurozóny na „over-weight“, od té doby vzrostly evropské tituly o 9 %. Analytici zároveň hodnotí akcie z USA a Velké Británie jako „underweight“.

Dalšími faktory hovořícími pro index Stoxx 600 jsou podle stratégů rostoucí dividendy a valuační diskont ve vztahu k dluhopisům a globálním akciím. Index Stoxx 600 se obchoduje s 15,4násobkem odhadovaných zisků oproti 17,5 násobku zisků firem v indexu MSCI World.

Obrat na dluhopisových výnosech by měl podle JP Morgan evropským akciím pomoci také, citlivé na něj jsou především bankovní tituly. To by mělo dále pomoci španělským a italským titulům a také domácím spotřebitelským sektorům, myslí si banka.

Zdroj: Bloomberg