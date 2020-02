Rozbřesk: Automobilový trh EU na začátku roku propadl

Letošní první čísla o registracích osobních automobilů v EU nedopadla rozhodně dobře. Úspěšný finiš loňského roku tak vystřídal propad o 7,5 %, který nelze svádět na vysoké srovnávací základy, protože ani loňský leden nepatřil pro prodejce mezi úspěšné měsíce. Jestli lze rychle najít nějaký důvod k mizerným lednovým číslům, tak to spíš bude až příliš svižný růst trhu v posledním čtvrtletí loňského roku, kdy se zájemci novými vozy „předzásobili“. Když se podíváme na pět největších evropských trhů, tak ani na jednom z nich se v lednu neprodalo více vozů než loni. Jen ve Francii se snížil počet nově registrovaných vozů o 13,4 %, v Německu o 7,3 % a v celé EU pak o necelých 90 tisíc. Tedy pokud v zájmu konzistentnosti časových řad započítáme i Británii, která už stojí mimo statistiky EU.



Že leden nedopadne dobře, napovídala už čísla z německých automobilek, jejichž produkce dál soustavně padá (v lednu o 8,4 %). Samozřejmě důvodem nejsou pouze slabší prodeje v EU, ale především klesající exporty mimo evropský trh, nicméně signál to nebyl rozhodně nijak povzbudivý. Horší výsledky však v lednu na evropském trhu nezaznamenali pouze němečtí výrobci, ale i ti francouzští a italští. Hlavním vítězem měsíce se tentokrát stala Toyota, která si meziročně připsala 12,2 %.



Evropské automobilky čeká další těžký rok plný výzev v podobě přípravy na další zpřísnění regulací včetně „zelených“ pokut, ale zejména nižšího zájmu zákazníků. A to nejenom na domácích trzích, ale i v zemích mimo EU, kam směřuje zhruba třetina produkce. Pohled na výkon čínského nebo amerického trhu, stejně jako korejského nebo japonského optimismus výrobcům asi nepřidá. Čísla o lednových výkonech tuzemských automobilek zatím k dispozici nejsou, nicméně signály od dodavatelů nebo nové zakázky ze závěru roku příliš povzbudivě rovněž nevypadaly. A tak i v důsledku očekávaných slabších čísel z tuzemského automobilového průmyslu (mimochodem největšího tuzemského oboru) předpokládáme – na rozdíl o optimistické ČNB, že růst české ekonomiky bude dál zvolňovat.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna během včerejšího dne úspěšně testovala hranici 24,80 EUR/CZK a v závěru obchodování se vrátila jen těsně nad ní. V úspěšném tažení jí pomáhá úrokový diferenciál, který na začátku února ČNB rozšířila na dvacetileté maximum. Vzhledem k tomu, že inflace skončila výrazně nad prognózou centrální banky a zřejmě nad ní zůstane i nadále, nebude zatím chuť ČNB „vyladit“ sazby směrem dolů, tak jak prognóza předpovídá pro druhou polovinu roku, zřejmě příliš velká. Na druhou stranu právě koruna se svým padesátihaléřovým ziskem vůči výhledu může ČNB v dalším postupu dál znejišťovat. Dluhopisový trh se podle MF může v březnu těšit na nové bondy v hodnotě 15,5 mld. korun. V nabídce budou splatnosti od pěti do 37 let a vzhledem k doposud silnému zájmu ze strany investorů nebude zřejmě problém tyto papíry na trhu úspěšně umístit.



Zahraniční forex

Americký dolar zůstává dál žádaným zbožím. Varování technologického gigantu Apple ohledně poklesu poptávky po iPhonech a narušení výroby v důsledku koronaviru vrátilo na trhy nervozitu, která dolaru svědčí. Měnový pár tak sklouzl zpátky do blízkosti 1,08 EUR/USD.



Ropa

Ropa Brent se nadále obchoduje v těsné blízkosti 57 dolarů za barel. Dnešní zpomalení přírůstku nakažených koronavirem (poprvé od ledna méně než 2000) by ropě mohlo dodat kuráž k dalším drobným ziskům, avšak v situaci, kdy nemá Čína šíření nákazy stále plně pod kontrolou, zůstane cena ropy rozkolísaná a zranitelná vůči negativním zprávám.