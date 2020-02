18.02.2020 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

V roce 2011 zharmonizoval Český statistický úřad zjišťování v rostlinné výrobě podle nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 543/2009 platného pro členské země EU. Rozsah statistického šetření (vybraný soubor respondentů) vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS – 3 (14 krajů ČR).

Skutečně sklizené množství plodin se uvádí z výměry produkční plochy, která vychází z výměry zjištěné soupisem ploch osevů k 31. 5. 2019. V plochách kukuřice na zrno a kukuřice na zeleno a siláž jsou zohledněny přesuny, ke kterým každoročně dochází v souvislosti se změnami povětrnostních podmínek. Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy příslušné plodiny. Kukuřice sklizená děleným způsobem je zahrnuta ve sklizni kukuřice na zeleno a na siláž (pícniny na orné půdě).

Krmné luskoviny, směsi luskovin a luskovinoobilní směsi sklizené na zrno (ve sklizni směsí je uvedeno množství zrna sklizené celkem, tzn. společně obilovin i luskovin) jsou uvedeny v položce ostatní luskoviny. V položce zrniny celkem jsou sumárně uvedeny obiloviny a luskoviny. Za brambory rané jsou považovány brambory se sklizní do 30.6. Produkce cukrovky technické je uvedena v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty. V ostatních okopaninách je zahrnuta sklizeň tuřínu, krmné cukrovky, krmné kapusty, krmné mrkve, tykve, topinambur, vodnice apod.

Řepka je sledována samostatně, řepice, crambe, saflor apod. jsou uvedeny společně v ostatních olejninách. Položka len setý olejný zahrnuje sklizeň semene. Položka kořeninové rostliny zahrnuje majoránku, kmín, anýz, koriandr, kořeninovou papriku, fenykl a ostatní kořeninové (aromatické) rostliny. Léčivé rostliny jsou vykázány včetně námelového žita. V ostatních technických plodinách jsou uvedeny len přadný, tabák. Do energetických plodin jinde neuvedených se uvádějí plodiny určené pouze k energetickým účelům a nemající žádné jiné využití než energetické, ozdobnice čínská apod.

Jednoleté pícniny (jako hlavní plodiny bez meziplodin a následných plodin) jsou uvedeny v zeleném stavu, sklizeň kukuřice na zeleno a siláž v průměrné vlhkosti 65 %, ostatní jednoleté pícniny ve vlhkosti 83 %. Od roku 2017 je v součtovém ukazateli jednoleté pícniny celkem sklizeň přepočtena na 65% vlhkost. Sklizeň víceletých pícnin ze všech sečí (bez podsevů) se udává vždy v suchém stavu, tj. v 15% vlhkosti. Celková sklizeň pícnin se uvádí také v průměrné vlhkosti 15 %. Z důvodu změny metodiky výpočtu součtových položek jednoleté pícniny celkem a plodiny sklízené na zeleno v roce 2017 nejsou údaje v časové řadě (Tab. 1) plně srovnatelné. V obilovinách na zeleno jsou uvedeny obiloviny sklizené v mléčné zralosti nebo určené do bubnových sušáren, jarní a ozimé směsky, po kterých nebyla zaseta hlavní plodina. V jednoletých luskovinách na zeleno se uvádí luskoviny sklízené v zeleném stavu např. hrách setý, vikev setá, hrachor, lupina, luskovinoobilné směsky apod. V ostatních jednoletých pícninách se uvádí pícniny jako hlavní plodina, krmný sléz, svazenka. V ostatních víceletých pícninách jsou zahrnuty víceleté pícniny zaseté do senážního ovsa, různé druhy jetelů (kromě červeného) vičenec, úročník, štírovník apod. Dočasné travní porosty a pastviny – uvádí se luční dočasné porosty na orné půdě na píci, travní porosty určené ke spásání, na seno nebo na siláž zahrnuté jako část běžného střídání plodin, vyskytující se nejméně jedno sklizňové období a méně než pět let, oseté travou nebo travní směsí. Např. jílek, sveřep, srha, kostřava.

Sklizené plochy luk trvalých a pastvin jsou uvedeny na rozdíl od ostatních plodin ve skutečném rozsahu provedené sklizně, pokud byla plocha sklizena v zeleném stavu nebo spasena je produkce přepočtena na seno. Přepočty na suchou píci případně na senáž jsou provedeny podle stanovených koeficientů přímo v zemědělském závodě. Také plochy vinic plodících a chmelnic zohledňují plochu, ze které byla provedena sklizeň.

Plocha sklizně zeleniny zahrnuje součet ploch opakovaně osetých nebo osázených a sklizených ve sledovaném roce. Zahrnuje také plochy skleníků, pařenišť a fóliovníků. Počty ovocných stromů a keřů jsou uvedeny včetně ještě neplodících, bez přestárlých již neplodících.

Spotřeba hnojiv přepočtená na čisté živiny (N, P 2 O 5 , K 2 O) je uvedena za hospodářský rok 2018/2019 (tzn. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019). Není zde zahrnuta spotřeba hnojiv za malá hospodářství samostatně hospodařících rolníků, kteří nepředkládají výkazy.

Údaje jsou tříděny za republiku celkem a v územním členění CZ-NUTS-3 (kraje). Publikované výsledky jsou propočteny z nezaokrouhlených hodnot.